Cioloș și Barna, ultimatum pentru Cîțu. Premierul, întrebat dacă își dă DEMISIA

În conferința de presă care a avut loc după aprobarea Planului Anghel Saligny în ședința De Guvern, la care nu au participat miniștrii USR PLUS, premierul a fost întrebat dacă demisionează:

„Astăzi, Biroul Politic al Partidului Național Liberal a dat vot unanim pentru susținerea demersului Guvernului de a duce mai departe programul de guvernare. În același timp, am votat și echipa care va participa astăzi la negocierile de la ora 18 la Guvern.“, a precizat premierul Cîțu, sugerând că nu are de gând să plece din funcția de premier, după ce Dan Barna și Dacian Cioloș i-au cerut demisia.

USR-PLUS cu AUR. Amenințarea lui Cîțu: Iau legătura cu liderii europeni

Florin Cîțu a declarat, după ședința de Guvern de vineri după-amiază, că 'o să iau legătura cu liderii europeni privind ce se întâmplă în România.“

„Avem aici un lucru care nu se poate întâmpla în 2021: o alianță toxică - care se prefigurează, o alianță cu un partid extremist, un partid care vrea răul românilor, care nu respectă proprietatea privată, care nu respectă libertatea individuală... un partid care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să discutăm.“, a mai spus Cîțu, amenințând USR-PLUS.

„Voi informa liderii europeni despre acest lucru și vom vedea ce cred aceștia. Bineînțeles, și partenerii noștri strategici, SUA, despre situația din România.', a conchis premierul.

Statutul PNL, modificat. MAI MULȚI vicepreședinți pe domenii

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a anunţat, vineri, 3 septembrie, că statutul partidului a fost modificat, între schimbări numărându-se posibilitatea ca şedinţele forurilor de conducere să se poată organiza online, în situaţii excepţionale, şi majorarea numărului de vicepreşedinţi pe domenii.



„A fost adoptată posibilitatea organizării în situaţii excepţionale a şedinţelor forurilor de conducere statutare ale PNL în sistem online, cu o singură excepţie: acele foruri statutare în care, în conformitate cu prevederile statutului, se iau decizii prin vot secret. Ştiu că a circulat foarte mult zvonul că sunt unii care vor să organizeze congresul online. Toate aceste zvonuri se dovedesc neadevărate. Noi a trebuit să facem această adaptare a statutului pentru că nu aveam prevederea respectivă şi pentru că ştim foarte bine că în situaţia pandemică prin care am trecut a fost necesar de multe ori să convocăm forurile statutare online cu o bază statutară şubredă. Am lămurit această situaţie", a spus Ludovic Orban, la Parlament, după şedinţa Biroului Politic Naţional.

O altă modificare vizează majorarea numărului de vicepreşedinţi

„A fost mărit numărul de vicepreşedinţi pe domenii, care fiecare coordonează activitatea unei comisii de specialitate. Practic, s-au hotărât 17 vicepreşedinţi pe domenii, oarecum structura similară în mare măsură structurii guvernamentale plus câteva funcţii de vicepreşedinte, cum este funcţia de vicepreşedinte pentru românii din diaspora, care nu are corespondent într-o funcţie de ministru. Am considerat că este util ca specialiştii partidului din diferite domenii să concureze, să poată să ocupe poziţiile de vicepreşedinţi şi să poată coordona comisiile de specialitate ale partidului pe domeniul respectiv", a mai spus Ludovic Orban (citește AICI).