Cioloş îi solicită noului președinte PNL să vină cu o propunere de prim-ministru, alta decât Florin Cîţu

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş susţine că, deşi întâlnirea de parafare a PNRR cu şefa Comisiei Europene este găzduită de "Florin Cîţu, încă premier", meritele pentru aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă "sunt ale tuturor celor care muncesc pentru o Românie modernă".



"Dincolo de acest moment, trebuie să ne concentrăm rapid pe implementare - sunt acolo zeci de investiţii majore, reforme - unele cheie susţinute de USR PLUS, care au făcut parte din programul nostru de guvernare - care fără USR PLUS în guvern au puţine şanse de a fi concretizate. Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple, acum, că au trecut alegerile în PNL, este momentul ca noul preşedinte PNL să vină cu o propunere de prim-ministru, alta decât Florin Cîţu. Ar fi un început bun. Avem treabă", a scris Cioloş, luni seara, pe pagina sa de Facebook.



El spune că "USR PLUS are tot dreptul să fie mândru, ca partid, pentru aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă".



"Am dovedit, ca partid, că atunci când avem în faţă un obiectiv uriaş suntem în stare să îl ducem la bun sfârşit nu doar onorabil, dar şi remarcabil. Doi oameni merită felicitări în mod special. Primul e Cristian Ghinea, care a muncit ca nimeni altul la acest proiect şi este artizanul formei finale a PNRR-ului României. Al doilea este Dragoş Pîslaru, care a coordonat trecerea PNRR prin Parlamentul European şi care, ca urmare a efortului său, a devenit unul dintre cei mai performanţi europarlamentari. Pentru USR PLUS, este o dovadă mai mult decât relevantă despre forţa acestui partid care poate să performeze la orice nivel îşi propune să o facă. PNRR înseamnă şi o uriaşă muncă de echipă, un exerciţiu de planificare nu numai a fondurilor şi investiţiilor, dar mai ales a reformelor necesare pentru modernizarea României, o mobilizare extraordinară care a implicat ministere diferite, sute de oameni din administraţia publică centrală şi locală, din societatea civilă şi din mediul afaceri", a subliniat Cioloş, potrivit Agerpres.

Barna îl acuză pe Cioloș că ar vorbi deja despre o împăcare cu premierul Cîțu

Într-un mesaj intern, Dan Barna l-a acuzat pe Dacian Cioloș că ar bate din nou palma cu premierul Florin Cîțu.

„Am încredere că spiritul USR-PLUS va merge mai departe puternic şi consecvent pe direcţia pe care împreună am construit-o şi o susţinem. Şi nu spre o potenţială împăciuire despre care am auzit ieri dimineaţă de la Dacian, cu un premier incapabil să conducă o coaliţie, premier care a agresat şi umilit USR-PLUS”, arată mesajul transmis de Dan Barna în interiorul partidului.

În continuare, în scrisoarea adresată membrilor USR-PLUS, Dan Barna îl atacă pe Dacian Cioloș, dar fără să-i folosească numele în mod direct și solicită „mobilizare şi responsabilitate”.

„Sunt nevoit să observ cum un proces electoral organizat îndelung, pe baze bipartizane şi proceduri consensual şi unanim agreate ajunge să fie terfelit din calcule electorale. Da, procesul de unificare a bazelor de date, organizat de o Comisie tehnică cu membri egali din USR şi din PLUS, a înregistrat inerent erori. Copreşedintele de până acum se comportă ca şi cum nu a fost deloc implicat - nici la comisia paritară, nici la procedurile adoptate în unanimitate. Ca şi cum, ironic, nu a fost acolo”, a scris Barna (citește continuarea AICI).