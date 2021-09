Barna îl acuză pe Cioloș că ar vorbi deja despre o împăcare cu premierul Cîțu

Într-un mesaj intern, Dan Barna l-a acuzat pe Dacian Cioloș că ar bate din nou palma cu premierul Florin Cîțu.

„Am încredere că spiritul USR-PLUS va merge mai departe puternic şi consecvent pe direcţia pe care împreună am construit-o şi o susţinem. Şi nu spre o potenţială împăciuire despre care am auzit ieri dimineaţă de la Dacian, cu un premier incapabil să conducă o coaliţie, premier care a agresat şi umilit USR-PLUS”, arată mesajul transmis de Dan Barna în interiorul partidului.

În continuare, în scrisoarea adresată membrilor USR-PLUS, Dan Barna îl atacă pe Dacian Cioloș, dar fără să-i folosească numele în mod direct și solicită „mobilizare şi responsabilitate”.

„Sunt nevoit să observ cum un proces electoral organizat îndelung, pe baze bipartizane şi proceduri consensual şi unanim agreate ajunge să fie terfelit din calcule electorale. Da, procesul de unificare a bazelor de date, organizat de o Comisie tehnică cu membri egali din USR şi din PLUS, a înregistrat inerent erori. Copreşedintele de până acum se comportă ca şi cum nu a fost deloc implicat - nici la comisia paritară, nici la procedurile adoptate în unanimitate. Ca şi cum, ironic, nu a fost acolo”, a scris Barna.

„Singura noastră armă în faţa acestei distrugeri intenţionate şi iresponsabile este prezenţa masivă la vot”

De asemenea, Dan Barna a acuzat faptul că în campania internă pentru alegerile din partid se folosesc metode pe care nu şi le „imagina într-un partid decent: înregistrări pe ascuns, scurse trunchiat în presă, vânătoare de vrăjitoare şi perdele de fum” aruncate în ochii membrilor.

„Văd cum, în loc să urmeze procedura agreată unanim de Biroul Naţional, o parte din Comisia Electorală devine o „comisie de comisari inchizitori”, intră cu picioarele în familia unuia dintre noi şi inventează un mort, care chipurile ar fi votat la alegeri. Cazul ajunge rapid în presă, atent manipulat. Cum se simte oare acel om - repet, membru USR PLUS, coleg de-al nostru - când se vede acuzat pe grupuri şi în presă în mod samavolnic precum în securismele anilor 50`? Acuzat de faptul că îl cheamă la fel ca pe tatăl său, care a încetat din viaţă în urmă cu un an. Dumnezeu să-l ierte. S-a gândit vreo clipă echipa contracandidatului la ce înseamnă asta pentru USR PLUS atunci când au decis perfect asumaţi să arunce în spaţiul public această manipulare calomnioasă? Mi-e greu să cred. Singura noastră armă în faţa acestei distrugeri intenţionate şi iresponsabile este prezenţa masivă la vot. În primul tur am fost mândru şi v-am lăudat pentru participarea a peste 73% dintre voi la vot. E nevoie de un efort şi mai mare”, a mai scris Dan Barna către colegii săi din USR PLUS.