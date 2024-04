Ciolacu, întrebat de situația economică a României: Nu cred că mă considerați un nebun / video

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Marcel Ciolacu, premierul României, a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac despre starea actuală a economiei țării.

„Se vorbește de un deficit bugetar de 30 de miliarde de lei în 2 luni“, a spus Bogdan Chirieac.

„Noi am plecat de la un deficit de 6,8%...imens, după ce a guvernat un iresponsabil care a crescut datoria publică de la 37% la 50%. Acest lucru s-a întâmplat în Europa, în Italia, în Spania, în Portugalia, dar când s-au mărit datoriile publice și deficitul de obicei s-au direcționat către investiții. Așa s-au dezvoltat marile state din Europa.

Noi ne-am trezit după pandemie, dar alte state, pe perioada pandemiei au dat drumul la lucrările publice. De exemplu Israelul, pentru că tot nu se circula, au început să facă lucrări. Economia a produs. Toată lumea a găsit soluții ca un stat să fie sustenabil, nu să te trezești că ai un deficit de 6,8%, cel mai mare din Europa.

Eu când am preluat funcția de prim-ministru, deficitul era în jur de 6,7%. Mi-au zis și cei de la Comisia Europeană: Este exclus. E o condiție minimă să aveți cu 0,5 mai puțin. Nu cred că mă considerați un nebun ... cum am devenit prim-ministru să încep să discut ce măsuri fiscale să iau ca să mă încadrez într-un deficit sustenabil“, a spus Marcel Ciolacu.

„Măsuri fiscale dureroase, care nu știu dacă v-au adus mai mulți bani la buget“, a completat Bogdan Chirieac.

„Au adus, pentru că am închis cu 5,67 și am făcut o proiecție pe anul acesta în jur de 5%. În acest moment, 17 miliarde din primele luni s-au dus toate pe investiții. Salvarea României sunt investițiile. Am mărit deficitul prin investiții, nu prin consum. Când am avut 9,2% deficit, tot acel deficit de sute de miliarde s-a dus pe consum. În acest moment, deficitul bugetar se regăsește în investiții, iar eu nu pot opri vreo investiție“, a răspuns Marcel Ciolacu.

