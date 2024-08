Ciolacu, ”emoționat și mândru”, la revenirea navei-școală Mircea: Marina militară românească va avea întotdeauna un viitor

”Am fost emoționat și mândru să le spun Bine ați revenit acasă membrilor echipajului Navei Școală Mircea care s-au întors dintr-o misiune dificilă, timp de 43 de zile, în Marea Mediterană și Marea Neagră. Cred ca am avut exact aceleași trăiri ca sutele de părinți, frați, bunici și rude venite să-i aștepte azi, în Portul Constanța”, a transmis premierul Marcel Ciolacu într-o postare făcură pe Facebook.

Totodată acesta a ținut să felicite și partea feminină a echipajului, despre care a spus că au fost curajoase să aleagă un domeniu considerat al bărbaților.

”Am vorbit cu tinerii studenți și cu cadeții români și străini de la bord și m-am bucurat să văd că sunt tot mai multe femei temerare și talentate, care aleg această carieră până nu demult socotită un privilegiu exclusiv al bărbaților!

Le-am felicitat pentru curaj și dăruire, la fel ca pe toți membrii echipajului, ofițeri, maiștri militari, soldați și de asemenea comandanților și profesorilor de la Academia Navală Mircea cel Bătrân.

Prin munca și pasiunea depuse la bordul acestui superb velier, ei pun acum bazele carierei pentru o nouă generație de viitori ofițeri!

Pentru că, astfel, marina militară românească va avea întotdeauna un viitor pe măsura talentului și a tăriei de caracter a celor care fac parte din acest corp de elită al armatei noastre”, a mai scris Marcel Ciolacu.

Nava Școală ”Mircea”, un ambasador al României și un simbol al marinei militare

Nava ”Mircea” a fost construită în perioada 1938-1939 la Șantierul Naval Blohm und Woss din Hamburg și este a patra navă din seria de cinci de același tip construite în șantierul german, fiind ”soră” cu Eagle (ex Horst Wessel, din SUA), Gorch Foch I (ex Tovarisch, ex. Gorch Foch - navă muzeu, din Germania), Gorch Foch II (Germania), Sagres (ex Albert Leo Schlageter, din Portugalia).

Nava școală este un velier clasa A tip bark, cu trei arbori, înaltă de 44 de metri, cu 23 de vele.

”Certificatul de naștere” al noii nave-școala s-a semnat la 26 ianuarie 1938, iar la 22 septembrie 1938, a fost lansată la apă și botezată cu numele MIRCEA, alegere justificată de bogata tradiție și renumele predecesorului său.

La 27 aprilie 1939 a avut loc ceremonia ridicării pavilionului național, iar pe data de 1 mai 1939, MIRCEA, o navă cu caracteristici superioare, ce asigura condiții de navigație și viață la bord mult îmbunătățite, a intrat în serviciul Marinei Militare.

Nava Școală Mircea a ajuns pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii și Canadei, în Oceanul Atlantic, Marea Nordului și Marea Baltică, în vestul Europei, Marea Mediterană și în toate marile porturi ale Mării Negre, a acostat în orașe porturi ca Barcelona, Genova, Toulon, Pireu, Boston, New York, Lisabona, Hamilton-Bermuda, Rouen, Brest, Copenhaga etc., fiind un veritabil ambasador al României, cu vizitatori mereu impresionați de modul cum este întreținută nava având în vedere vechimea acesteia (17 mai 1939).

La bord au urcat suverani, șefi de state, comandanți de flote, generali, amirali, politicieni, personalități din lumea culturii și științei, potrivit Academiei Navale Militare ”Mircea cel Bătrân”.

