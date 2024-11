Cine este soția lui Călin Georgescu. Ea ar putea deveni Prima Doamnă a României dacă soțul ei câștigă în turul doi al prezidențialelor

Soția lui Călin Georgescu este Cristela - Elena Georgescu, relatează Antena 3 CNN. Cea care poate deveni Prima Doamnă a României dacă soțul ei câștigă turul doi al alegerilor prezidențiale este autoarea mai multor programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator holistic, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul său.

Asemeni soțului ei, și Cristela - Elena Georgescu are un cont de TikTok, platformă pe care promovează diverse tehnici pentru îmbunătățirea circulației sângelui. Obișnuiește să posteze diverse clipuri în care dansează și aplică anumite mișcări de tapping.

„Îmbunătățește circulația. Unde merge sângele, pleacă boala” îi îndeamnă ea pe urmăritori în unul dintre aceste filmulețe.

Soția lui Georgescu dă și lecții de feminitate pe Internet

Și asta nu este tot. Soția lui Călin Georgescu oferă lecții de feminitate pe Internet.

„Puterea noastră ca femei nu constă în capacitatea de a deveni bărbate, masculine, ci în feminitatea noastră. În niciun caz în cât de bărbate pantalonoase și mari conducătoare devenim noi. Nu vă lăsați păcălite de nebunia asta cu feminismul. Nu interpretați în modul în care se dorește a fi interpretată egalitatea între femei și bărbați și anume ca femeile să ajungă în locul bărbaților”, spune aceasta într-un filmuleț postat pe o rețea socială.

Cât despre soțul ei, aceasta spunea într-un interviu realizat pe 11 noiembrie următoarele: „El este soțul meu și candidează, ca independent cu adevărat, la funcția de președinte al României. Din momentul în care Călin a luat hotărârea să facă acest lucru mi-am dat seama că nu este vorba despre o campanie, ci de o chemare, unii cu alții și noi împreună cu Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat până în această zi nu doar ne-a unit foarte mult, dar ne-a făcut să ne crească aripi la foarte mulți dintre noi, și când spun foarte mulți spun vreo 3 milioane”.

Potrivit site-ului ei, Cristela Georgescu are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educție din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), Universitatea Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell” (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist).

Totodată, potrivit aceluiași site, ea are studii universitare în economie și finanțe și peste 15 ani de carieră în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație pentru formarea noii generații. Este căsătorită cu Călin Georgescu, are doi copii, a locuit și a profesat în Austria, iar din 2021 a revenit împreună cu familia ei în România. Potrivit declarației de avere a lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a obținut anul trecut 25.458 de lei din salarii, mai relatează Antena 3 CNN.

