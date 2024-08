Cine este, cu adevărat, numărul doi din PSD: Ar urma să-i ia locul ”camaradului” Marcel Ciolacu

Dacă în spațiul public se vorbește adesea despre prietenia dintre Marcel Ciolacu, președintele PSD, și Nicolae Ciucă, președintele PNL, ca factor stabilizator al coaliției de guvernare, mai puțin se vorbește despre o altă prietenie: cea dintre Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor.

De altfel, Sorin Grindeanu ar fi în cărți pentru a-i lua locul lui Marcel Ciolacu la șefia PSD, în situația în care președintele PSD ar câștiga președinția țării.

Mihai Tudose este cel care a declarat, la sediul PSD, astăzi, că, în mod cert, candidații la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, ”cu siguranță nu se vor lăuda”. Întrebat cine ar putea să conducă PSD după alegerile din iarnă, Mihai Tudose a spus că Sorin Grindeanu este, în opinia sa, o opţiune: ”Să ajungem acolo. Da, Sorin Grindeanu, eu m-am exprimat în sensul acesta, este o opţiune”.

Alegerile prezidențiale din România se vor desfășura în 24 noiembrie (primul tur) și în 8 decembrie 2024 (al doilea tur), iar între cele două tururi pentru prezidențiale, vor avea loc alegerile parlamentare.

”Eu am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu”

În 2020, Marcel Ciolacu declara despre prietenia cu Sorin Grindeanu: ”Eu am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu. Seara, ne mai întâlnim, stăm mult timp împreună, cred că stăm împreună mai mult timp decât stăm cu soţiile”. În acel moment, el povestea cum au jurat împreună, în sufragerie, pe o icoană, că nu sunt securiști: ”Vreo două săptămâni au fost atacuri la mine că sunt securist, pe urmă au fost la Sorin că e securist. Și la mine în sufragerie, la apartament, am o icoană. Şi i-am zis: ‘Băi Sorine, hai să jurăm amândoi, că deja nu mai avem niciunul încredere’. Şi am jurat amândoi pe icoană”.

”Îl voi susține pe Sorin Grindeanu în tot ce face”

Mai recent, la început de 2024, Marcel Ciolacu afirma, despre Sorin Grindeanu: ”Este camaradul meu, alături de foarte mulți colegi din partid. Unii îmi sunt prieteni. Sorin Grindeanu este prietenul meu. Veți vedea că Sorin Grindeanu este și va rămâne cel mai bun ministru al Transporturilor după Revoluție. Nu știu dacă o să vă placă foarte mult, veți vedea că Sorin Grindeanu a fost și va rămâne cel mai bun ministru al Transporturilor de după Revoluție. A declanșat atâta progres și în acest moment sunt atâtea șantiere și se vede, vizibilă, dezvoltarea în infrastructură a României cum nu s-a văzut în ultimii 30 de ani. (...) Îl voi susține pe Sorin Grindeanu în tot ce face”.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, deși mereu alături de Marcel Ciolacu, este mai sărac în declarații cu privire la prietenia ce-i leagă.

Marcel Ciolacu și-a anunțat candidatura

"Am decis astăzi să candidez pentru funcția de președinte al României!Le voi cere colegilor mei, la Congresul PSD din 24 august, să îmi ofere, prin votul lor, onoarea de a lupta pentru toți cei care, în ultimii 20 de ani, nu s-au simțit reprezentați, nu s-au simțit auziți și care și-au pierdut speranța într-un Președinte al TUTUROR, care să se bată pentru drepturile întregii societăți!Vreau să le asigur tuturor românilor un viitor în care să existe speranța unei vieți mai bune, în bunăstare și pace.

Cred că marea așteptare a românilor este aceea ca bogăția, produsă prin dezvoltarea economică a României din ultimii ani, să ajungă la cât mai mulți dintre cei care au muncit ca lucrul acesta să se întâmple! Eu CRED că mandatul viitorului Președinte al țării trebuie să fie despre o Românie corectă, bine organizată, care are grijă de toți românii care muncesc cinstit! Sunt PREGĂTIT ca, alături de toți cei care cred și simt la fel, să lupt pentru ca românii să trăiască într-o țară de care să fie mândri în fiecare clipă!", a scris Marcel Ciolacu, într-un text atașat lângă un video în care și-a anunțat candidatura la prezidențiale pe o rețea socială. Vezi aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News