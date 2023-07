Chirurgul Mircea Beuran, achitat definitiv. Prima reacție a lui Victor Ciutacu

Profesorul doctor Mircea Beuran a fost achitat definitiv de instanță. Astăzi, Curtea de Apel București a respins apelul DNA, după ce Tribunalul Giurgiu îl achitase în 17 noiembrie 2022. Decizia instanței este definitivă, după ce s-a constatat că acuzațiile de luare de mită sunt nefondate.

Jurnalistul Victor Ciutacu a spus, la RomâniaTV, că ”s-a întâmplat așa, un chirurg celebru a petrecut o noapte în arest, câteva luni în arest la domiciliu, i-a fost interzis dreptul de a profesa, a fost batjocorit și terfelit în opinia publică într-un dosar în care fapta nu există. Așa spun judecătorii, nu spune Ciutacu! Onorata instanță a reținut ca nefondat apelul DNA, deci rămâne cum am stabilit: fapta nu există! Un om s-a trezit cu cariera pusă sub semnul întrebării, cu libertatea sub semnul întrebării... pentru fapta nu există”.

”Lui Beuran nu-i va da nimeni nici noaptea dormită în arest, nici lunile în care a stat în arest la domiciliu, nici reputația stricată, vor sări iar ”rezist” că l-au achitat pe prescripție, ori că au aranjat cu instanța. Nu contează ce spune instanța de judecată, că fapta nu există!” a mai spus jurnalistul, adăugând că acum Mircea Beuran își va continua activitatea atât în spitalul de stat unde a activat o viață întreagă, cât și, mai nou, la privat, din cauză că a trebuit să opereze la privat în toată această perioadă.

Decizia Curții de Apel, definitivă:

”Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 233 din data de 17.11.2022, pronunţate de Tribunalul Giurgiu – Secţia penală, în dosarul nr. 9606/3/2020. Constata că inculpatul a fost reținut pe o perioadă de 24 ore, începând de la data de 13.02.2020, ora 20:00, până la data de 14.02.2020, ora 20:00 și arestat la domiciliu de la data de 14.02.2020 până la data de 12.03.2020. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelului rămân în sarcina statului. Definitivă”.

Profesorul universitar Mircea Beuran a fost pus sub acuzare după un denunț în care un cadru medical din București l-a acuzat că a primit 10.000 de euro mită pentru un post de asistent universitar în cadrul UMF.

Citește și: Mircea Coșea a câștigat o bătălie importantă pentru viață. Mulțumiri profesorului Mircea Beuran

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News