Chirieac: Iohannis îi dă o lecție usturătoare lui Nehamer. Îl face să se simtă un sărac

La fel ca președintele Klaus Iohannis, şi cancelarul austriac Karl Nehammer refuză să spună cât costă închirierea avionului privat, care are 160 de locuri, pentru cele patru zile de turneu în Africa. Alături de el vor mai fi 20 de membri ai delegaţiei şi oameni de afaceri. Potrivit jurnaliştilor din Austria, prețul s-ar ridica undeva la 21.000 de euro pe oră.

"Iohannis îi dă o lecţie usturătoare cancelarului Nehammer"

"La austrieci, este rezonabil. Dacă în avionul de 160 de locuri a luat şi oameni de afaceri şi alţi membri ai delegaţiei, este în regulă. Îl minimalizați pe preşedintele Iohannis şi eu nu vreau asta, fiindcă eu mă mândresc cu dânsul. Şi avionul domnului Iohannis, normal, are 120 şi ceva de locuri şi este făcut special pentru 19 persoane. Nu ştiu dacă, în afară de cuplul prezidenţial, mai circulă cineva cu avionul acela, poate câţiva oameni de la protecţie. În opinia mea, președintele Iohannis îi dă o lecţie usturătoare cancelarului Nehammer. Îl face să se simtă un sărac, cea ce pe mine mă unge la inima", a spus, într-un ton ironic, analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN.

"În alte state occidentale, lucrurile acestea sunt cunoscute"

"Are un sâmbure dictatorial în el domnul Nehamer. Vedeţi cum a respins România în Schengen... Este tipic pentru astfel de persoane. Nu îţi spun cât cheltuiesc din banii publici ca să îmi plimb eu dosul la super-lux. Puteai să anunţi lucrul ăsta. Să ştiţi că, în alte state occidentale, lucrurile acestea sunt cunoscute. Dar mă mir, totuşi, că Austria nu are avionul său pentru astfel de delegaţii, avionul său oficial", a mai spus analistul politic.

Într-una din edițiile emisiunii Miercurea Neagră, de la DCNews TV, Mugur Ciuvică a vorbit despre avionul folosit de președintele Iohannis pentru deplasarea în Japonia.

Klaus Iohannis, președintele României, a închiriat o aeronavă Boeing 737-900ER(BBJ) Global Jet pentru deplasarea în Japonia.

"L-ați votat pe Iohannis, ca să se ducă cu avion de șeic în Japonia. I-a umilit pe japonezi“, a spus Ciuvică, moment în care Bogdan Chirieac a izbucnit în râs.

"Dar cred că a fost ideea dumneavoastră. I-ați spus: Klaus, hai să iei un avion ca lumea, ca să plângă japonezii de invidie! Eu vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o!“, a spus, ironic, Bogdan Chirieac.

"Ziceți dumneavoastră, cum așa ceva, că l-ați votat?“, a întrebat Mugur Ciuvică.

"Domn’le, trebuia să se ducă pe jos în Japonia? Cu ce trebuia să se ducă?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

"Am auzit și eu știrea ieri, dar nu am văzut pozele. România, dacă nu are avion prezidențial, închiriază avioane. Astăzi am văzut pozele și e avion de șeic. Are saloane, fotolii, o săliță de cinematograf. I-au făcut o săliță, să nu se uite ca muritorul la un film pe un ecran mic, ci are ditamai televizorul și stau pe fotolii și se uită la film. M-a surprins! Lux, lux, dar l-ați învățat pe Iohannis cu lux. E un avion mare, de merge lumea cu el, dar el e organizat pentru 19 persoane“, a spus Mugur Ciuvică. Citește mai departe>>

