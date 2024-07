Cercetătorii cred că au găsit locul în care a avut loc Cina cea de Taină. Un detaliu ascuns anterior răstoarnă ipotezele cunoscute până în prezent / foto în articol

În timp ce locația exactă a camerei Cinei cea de Taină rămâne necunoscută, arheologii care s-au dedicat căutării cred că sunt mai aproape ca niciodată de găsirea locului. Investigațiile lor se concentrează pe o structură veche cu două etaje care poate fi găsită pe Muntele Sion, chiar în afara zidurilor orașului vechi al Ierusalimului, denumită Cenaclul. S-a presupus de mult timp că această clădire ar fi atât locul mormântului regelui biblic David, cât și locul unde s-a servit Cina cea de Taină, scrie Ancient Origins.

Povestea Cinei celei de Taină, în care Iisus a frânt pâinea cu apostolii săi pentru ultima oară înainte de a fi arestat și răstignit, este binecunoscută chiar și de către creștinii ne-practicanți.

Cândva, în secolul al IV-lea d.Hr., creștinii au început să viziteze clădirea cu două etaje de pe Muntele Sion, cu pereții de calcar și acoperișul înclinat, convinși din motive necunoscute că acela era de fapt locul unde a avut loc Cina cea de Taină.

În mod intrigant, mai multe lucrări de artă care datează din aceeași perioadă de timp, sau posibil mai devreme, au înfățișat și Cina cea de Taină într-o cameră ce seamănă cu această încăpere.

La un moment dat în trecutul îndepărtat, locul a fost folosit ca o cameră mare de rugăciune și putea găzdui până la 120 de închinători. În Luca 22:11-13, Iisus a cerut o cameră mare pentru masa lui de Paște cu apostolii, ceea ce explică probabil modul în care clădirea de pe Muntele Sion a ajuns să fie identificată cu Cina cea de Taină.

Totuși, săpăturile arheologice sunt interzise în acest sit sensibil din punct de vedere cultural și istoric. Astfel de săpături ar putea dovedi dacă cea mai adâncă fundație a structurii datează sau nu de pe vremea lui Iisus.

În ciuda acestei limitări a cercetărilor care pot fi efectuate, o analiză din 2017 a lui David Christian Clausen de la Universitatea din Carolina de Nord-Charlotte a arătat dovezi care leagă Cenaclul de Cina cea de Taină.

În studiul său, el a analizat o hartă a Ierusalimului care a fost creată în 560 d.Hr. Descoperită în 1884 de creștinii ortodocși greci care construiau o nouă biserică în Iordania, această hartă înfățișa două structuri sacre la capătul sudic al Ierusalimului, în afara zidurilor orașului, fiecare dintre acestea având un acoperiș roșu.

Clausen a observat că reprezentările de pe această hartă se potriveau cu locația și stilul arhitectural al vechii clădiri cu două etaje care se află astăzi pe muntele Sion, demonstrând aparent că versiunea originală a structurii actuale a fost construită cu mult timp în urmă și a fost identificată ca un loc sfânt (cum ar fi fost dacă acolo s-ar fi servit Cina cea de Taină).

Acest lucru a oferit niște dovezi circumstanțiale solide care sugerează că Încăperea de Sus ar putea fi camera Cinei cea de Taină. Dar acest lucru nu a fost suficient pentru a dovedi locația în mod concludent. Cu toate acestea, două lucrări de artă antice care au fost recent reexaminate oferă mai multe dovezi pentru a susține această afirmație.

Una dintre aceste imagini este un desen din secolul al VI-lea găsit în Italia în 1846, care îl arată pe Iisus călare la porțile sudice ale Ierusalimului pe spatele unui măgar. În fundal este posibil să zărească o clădire care a fost identificată ca o versiune timpurie a Cenaclului, în vârful Muntelui Sion.

În 2019, Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA) a lansat o investigație mai amplă a sitului de pe Muntele Sion, bazată pe interesul crescând al arheologilor pentru posibila legătură dintre Camera de Sus și Cina cea de Taină. Au folosit tehnologia de scanare cu laser și tehnici de imagistică fotografică pentru a crea un model tridimensional al Cenaclului.

Din acest studiu nu a rezultat nimic concludent. Dar această procedură a permis cercetătorilor de la IAA să creeze o hartă mai detaliată a versiunii antice a clădirii, iar aceasta a dezvăluit câteva caracteristici interesante și ascunse anterior. Acestea au inclus simboluri pe tavan care reprezentau Agnus Dei sau „Mielul lui Dumnezeu” și Leul lui Iuda.

„Leul a fost simbolul regelui David”, a explicat arheologul șef al IAA pentru districtul Ierusalim, Amit Re'em, într-un interviu din 2019 pentru Fox News.

Proiectul de modelare 3D realizat de IAA a arătat că versiunea actuală a Cenaclului a fost construită în secolul al XII-lea de către cruciați creștini, dar a fost construită deasupra unei biserici bizantine din secolul al IV-lea, iar caracteristici ale acesteia din urmă au fost încorporate în noua structură. Este posibil ca această clădire să fi fost construită deasupra unei alte clădiri care exista încă de pe vremea lui Iisus, dar fără săpături suplimentare pentru a explora situl, acest lucru nu poate fi dovedit.

„Din când în când, când avem o oportunitate, continuăm să documentăm alte părți ale complexului sfânt”, a spus Re'em.

„Sper că poate, în viitor, vom avea ocazia să efectuăm o investigație arheologică clasică la scară mică”, a adăugat acesta.

Chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla niciodată, cercetătorii vor continua să caute indicii despre adevăratele origini ale legendei care leagă Cenaclul de pe Muntele Sion de Cina cea de Taină a lui Iisus. Ceea ce au descoperit deja este foarte sugestiv pentru o conexiune, iar investigațiile ulterioare în biblioteci, arhive, muzee și alte locații în care sunt păstrate opere de artă antice și înregistrări istorice ar putea foarte bine să producă mai multe dovezi pentru a dovedi dacă acesta este cu adevărat locul în care a avut loc Cina cea de Taină.

Locația a fost cunoscută sub numele de Cenaclu, sau „sala de mese” în latină veche.

