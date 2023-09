Celebrul chitarist Al Di Meola, infarct pe scena de la București

Al Di Meola, celebru chitarist de jazz, a făcut infarct în timpul concertului pe care l-a susținut mieruri seară, la Arenele Romane din București, scrie Adevărul.

În timp ce cânta, artistul a făcut infarct și a fost dus de urgență la Spitalul Bagdasr Arseni, în jurul orei 12 noaptea. Artistului i s-au montat patru stenturi la inimă, iar starea este bună acum.

Cine este Al Di Meola

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.

Un adevărat erou al chitarei, câștigător permanent în sondaje și compozitor prolific, a adunat peste 20 de albume ca lider și a colaborat la alte câteva zeci de albume cu supergrupuri de fuziune precum Return to Forever (cu Chick Corea, Stanley Clarke și Lenny White), celebrul Trio de chitară acustică cu alți virtuozi, John McLaughlin și Paco de Lucia, și trio-ul Rite of Strings cu basistul Clarke și violonistul Jean-Luc Ponty.

Și, în timp ce tehnica sa orbitoare atât la chitara acustică, cât și la cea electrică, i-a conferit un statut regal printre hoardele de fanatici ai clapelor care se adună cu regularitate la concertele sale, profunzimea scrierilor lui Di Meola, împreună cu sufletul și lirismul inerent al expresiei sale chitaristice, i-au adus legiuni de fani din întreaga lume, dincolo de publicul pasionat de chitară, potrivit biografiei publicate pe site-ul oficial al artistului.

Citește și: Bruce Springsteen și-a anulat mai multe concerte din motive de sănătate

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News