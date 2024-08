Celebră scriitoare din România, la un pas să fie victima unei escrocherii, în plină zi, într-o benzinărie

Este vorba despre Irina Binder, care, în timp ce s-a oprit, într-o benzinărie din Cehia, pentru a face plinul mașinii, a observat, extrem de surprinsă, faptul că un bărbat a profitat de momentul în care ea a coborât din autovehicul. Individul a deschis portiera din spate și a început să caute prin lucrurile ei.

”În câteva secunde după ce am părăsit vehiculul și am început să îl înconjur, am observat cum un bărbat a deschis portiera din spate și începea să răscolească prin mașină”, spune scriitoarea, care subliniază că individul a zis că doar încerca să ofere ajutor.

Semnal de alarmă

Acest incident, conform relatăriii, s-a petrecut în plină zi, într-o benzinărie aglomerată din Cehia, unde erau mulți oameni, dar și camere de supraveghere.

”Camarazii lui erau la câțiva metri distanță și, după ce acesta a urcat în mașină, au părăsit locul în viteză”, a mai spus autoarea, care a subliniat că mașina indivizilor avea numere de înmatriculare poloneze. Însă dacă nu ar fi intervenit la timp, Irina Binder ar fi rămas fără genți. Astfel, scriitoarea Irina Binder trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe români să fie extrem de precauți și în vacanțe.

Relatarea Irinei Binder

”Dacă mergeți în vacanță și opriți în benzinării, aveți mare grijă, în câteva secunde de când am coborât din mașină și am înconjurat-o, un individ a deschis portiera din spate și cotrobăia prin mașina mea. Când l-am văzut și l-am luat la rost, mi-a spus că voia să vadă dacă am nevoie de ajutor...

Ziua, în amiaza mare, într-o benzinărie plină de oameni și de camere video. Camarazii lui îl așteptau la câțiva metri mai în față și când el a urcat în mașină au plecat în trombă. Dacă aș mai fi stat încă puțin cu spatele la mașină, ar fi reușit să ne fure gențile. Aveți grijă mereu, blocați mașina de îndată ce coborâți și chiar și atunci când staționați”, a scris Irina Binder, pe o rețea socială.

Cum să evităm astfel de incidente

În primul rând, este nevoie să fiți extrem de vigilenți, precauți, chiar și atunci când călătoriți sau sunteți în vacanță. În situații, precum ce a pățit scriitoarea Irina Binder, să nu uitați să blocați mașina, imediat ce coborâți din autovehicul, îndiferent dacă vă aflați într-o benzinărie sau într-o altă locație. Asigurați-vă că mașina este securizată, chiar și dacă doriți să coborâți pentru câteva secunde. De asemenea, să fiți atenți la persoanele din jur și să nu lăsați obiecte de valoare să fie expuse.

Recomandările Poliției pentru prevenirea infracţiunilor de furt din auto

”Nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, obiecte de valoare (genţi, poşete, borsete, îmbrăcăminte, staţii de emisie-recepţie, sisteme GPS, casetofoane auto, camere video, telefoane mobile etc.)! Acestea vot tenta hoţii să vă spargă vehiculul.

Evitaţi să păstraţi în autoturism acte de identitate, permis de conducere, documente de înmatriculare a maşinii, documentele firmei, cărţi de credit, ordine de plată sau orice alte înscrisuri de valoare!Închideţi complet geamurile când părăsiţi autoturismul, chiar pentru scurt timp!

Un geam lăsat uşor întredeschis vă poate da peste cap toate precauţiile folosite.

Montaţi un sistem de alarmă antifurt, de cele mai multe ori costă mai puţin decât paguba suferită în urma unui furt.

Achiziţionând componente de autoturisme de la persoane necunoscute şi la preţuri derizorii, încurajaţi hoţii şi spărgătorii.

Următoarea victimă aţi putea fi chiar dumneavoastră!!!Inscripţionaţi numărul de înmatriculare al autoturismului pe obiecte uşor demontabile (casetofoane, baterii etc.)! Acestea vor fi mai dificil de vândut la mâna a doua”, recomandă IPJ Mureș.

