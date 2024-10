Celebra cometă Tsuchinshan-ATLAS a fost fotografiată, ziua, din România / foto în articol

Isprava a fost realizată de astrofotograful Maximilian Teodorescu, acesta reușind să surprindă cometa cu ajutorul aparatului său de fotografiat. Cometa se află în aceste zile în apropierea Soarelui și observarea sa este foarte dificilă, având în vedere că lumina solară este puternică și deranjantă pentru ochiul uman.

„Astăzi am fotografiat cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) în timpul zilei, după aproximativ 15 minute de joc cu setările și procesarea datelor la fața locului.

Destul de greu de găsit, în condiții nu prea bune (n.r. pe cer au fost nori cirrus). A afișat o comparație cu Mercur folosind aceeași configurație. Se poate vedea o coamă alungită“, a scris Maximilian Teodorescu pe Facebook.

De asemenea, o imagine mai bună cu cometa a fost imortalizată din Slovacia, tot pe 8 octombrie 2024, prin procesarea a 62 de expuneri cu un obiectiv de 200 mm.

„Am urmat o școală veche de procesare manuală și matematică astăzi, pe 8 octombrie, de la Lokca, Slovacia. Folosind un filtru circular Baader Astrosolar realizat manual, am blocat Soarele și l-am mutat la marginea din stânga a câmpului vizual de 200 mm. Apoi am făcut 62 de expuneri ulterioare extrem de rapide pe care le-am stivuit matematic pentru a evita orice alt obiect care apare în câmpul vizual (în special fire de pânză păianjen) plus alte imagini de calibrare pentru a reduce zgomotul digital.

Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS era invizibilă cu ochiul liber și prea slabă într-un cadru. Și nu pot determina dacă coada este cu adevărat o coadă sau doar o parte a norului cirus. Oricum, bun venit cometa pe cerul zilei!“, a scris astrofotograful Petr Horálek.

Începând cu ziua de sâmbătă, 12 octombrie 2024, cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) va putea fi văzută cu ochiul liber, seara, imediat după apusul soarelui, către vest.

