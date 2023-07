Ce nu știai despre Raed Arafat. S-a născut în Siria, dar nu a trăit acolo. Ce țară-i este a doua casă după România și alte detalii neștiute - Video

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a venit prima oară în România în 1981. Iată ce l-a făcut să aleagă ţara noastră, dar şi cum a fost copilăria din Siria.

"Pentru mine, România mi-a oferit cea mai bună şansă să fac medicină. A fost o tentativă în Siria, să fac acolo. Eu nu am trăit în Siria, doar m-am născut acolo, am trăit în Palestina. România a fost locul unde am avut şansa să fac medicină.

Era greu (n.r. pentru un tânăr de 16 ani). Era frig în primul rând, nu erau iernile de astăzi. Îmi aduc aminte când am stat la graniţă, venind din Grecia, cu un autocar, blocat în zăpadă... Era frig, au venit şi măsurile alea de economie de atunci, din anii '80, cu tăiat curentul, cartela de alimente. Dar important pentru mine era să termin medicina.

România era una dintre ţările renumite la acea vreme pentru pregătirea medicilor, a inginerilor, şi numai. Studenţi arabi, greci, şi nu numai, veneau aici şi studiau. Era un loc foarte bun pentru studii", a declarat Raed Arafat la D'Economic News, cu Alex Vlădescu.

Unde este acasă pentru Raed Arafat

"România este casă şi Palestina este a doua casă. Nimeni nu poate uita de unde a venit. Dar pentru mine... eu stau mult mai mult în România. Am venit la 16 ani jumătate aici, am 59 acum, deci pentru mine România este acasă, nici nu stau să mă gândesc.

Mai merg la 3-4 ani acolo. Ultima dată am fost înainte de pandemie!", a mai declarat Raed Arafat.

De ce nu a intrat Raed Arafat în politică

"E mai bine aşa. Nici nu am intrat, nici nu voi intra, şi nici nu am de gând. Niciodată. Am zis-o, îmi ţin promisiunile. Eu sunt interesat de segmentul la care mă pricep foarte bine", a concluzionat Raed Arafat.

