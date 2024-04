Invitat la emisiunea #Rezist, moderată de Oana Stănciulescu, Dan Vîlceanu a vorbit despre măsurile pe care coaliția PSD - PNL va trebui să le ia în anul 2025, dacă va rămâne la putere după alegerile parlamentare de la finalul acestui an.

„Anul ăsta clar e electoral, dar anul viitor Guvernul va lua de bună voie alte măsuri groaznice pentru cetățeni și mediul de afaceri, sau mai avem o sperietoare, FMI?“, a întrebat Oana Stănciulescu.

„Eu am făcut o postare la un moment dat și am spus că 2024 este anul electoral, iar 2025 anul suferinței. Tot dezmățul ăsta va avea notă de plată începând cu 2025. E o decizie în așteptare de 1 an și jumătate cu creșterea TVA. Sunt convins că din 2025 vom avea TVA-ul crescut. Domnul Boloș deja a început să vorbească, să spună că „în România, TVA-ul e mic“. Probabil va crește cu 1-2 puncte în primă fază. La TVA, banii sunt siguri. Cei care plătesc, oricum vor plăti în continuare, iar de la cetățean, care merge să-și cumpere ceva de la magazin, oricum va plăti, că nu are de ales“, a spus Dan Vîlceanu.

„Deci românii ăștia care sunt chemați acum la vot vor plăti anul viitor petrecerea celor care candidează“, a spus Oana Stănciulescu.

„Va fi suferință, inclusiv la bugetari, care acum simt că primesc. În 2025 vor trebui să vină cu corecții și nu vor putea susține. Vor fi oameni dați afară, companii care nu-și vor mai putea permite astfel de taxe, iar mediul privat va fi cocoșat.“, a spus Dan Vîlceanu.

„Se va renunța și la cota unică?“, a întrebat jurnalista.

„Nu mai avem cotă unică. Impozitele pe profit încep cu 1%, apoi 3% din cifra de afaceri și apoi 16%...ce cotă unică?“, a replicat politicianul.

„Nu va veni FMI, ci vor fi corecții luate de Guvernul României prin acte normative. Nu-și vor mai putea permite să plătească atâtea împrumuturi. România se împrumută, într-un an cu creștere economică, mai mult decât în pandemie. Lucrurile au scăpat de sub control și anual plătim dobânzi mai mult decât este bugetul Ministerului Transporturilor“, a mai spus Dan Vîlceanu.

