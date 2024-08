Ce i-a scris o fetiță de șapte ani unei profesoare care doar ce își înmormântase mama. Biletul postat pe TikTok a devenit viral

O tânără de 32 de ani a împărtășit pe TikTok un videoclip emoționant, în care a arătat un bilețel pe care l-a scris la vârsta de șapte ani pentru o profesoară îndurerată de pierderea mamei sale.

Lindsay Schraad Keeling, în vârstă de 32 de ani, a postat săptămâna trecută pe TikTok un videoclip în care a arătat lumii bilețelul cu mesajul de condoleanțe pe care eleva ei de numai șapte ani i l-a scris după ce a văzut-o în doliu. Spre surprinderea ei, videoclipul a devenit viral, acumulând peste trei milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt.

Fetița îi spune răspicat, fără niciun strop de empatie: "Îmi pare rău. Dar toată lumea trebuie să moară. Și acum a fost rândul mamei dvs. să moară."

Într-un interviu acordat pentru People, Keeling a relatat că directorul școlii le-a adus elevilor la clasă o profesoară nouă, suplinitoarea celei de informatică care tocmai își pierduse mama.

„Nu ne-a cerut nimic, nu ne-a cerut să-i scriem bilețele sau ceva de genul acesta, dar atunci când am ajuns acasă am ales să fac ceva dăguț pentru profa, pentru că tocmai învățasem despre moarte după ce animalul meu de companie murise, iar mama îmi citise o carte”, a spus ea.

Femeia din Virginia a ținut să o consoleze pe femeia îndurerată că totul va fi bine.

„De la Lindsay pentru profesoara de informatică”, a scris tânăra în deschiderea videoclipului.

Pe bilețel, copila a scris: „Îmi pare rău, profa. Îmi pare rău că mama ta a murit. Dar fiecare trebuie să piară într-o zi. Iar astăzi a fost rândul mamei tale să nu mai fie. Probabil că acum putrezește, ca orice alt corp!”

Potrivit declarațiilor făcute de Keeling, bilețelul nu a apucat să ajungă la profesoară: „I l-am arătat mamei după ce l-am scris și mi-a spus foarte politicos că ar trebui să-l păstrăm acasă. Am uitat complet de el”.

„Mă bucur că nu m-a lăsat să i-l dau profesoarei. Am crezut că acel bilețel este ciudat, dar am făcut câteva poze și l-am transformat într-un TikTok. Cred că am adus puțină bucurie, mai ales celor care au pierdut pe cineva de curând”, a mai spus tânăra.

Cum învață copiii empatia

Învățarea empatiei este un proces esențial în dezvoltarea copiilor și implică mai multe etape și metode. Iată câteva tehnici care-i pot ajuta pe copiii să fie empatici ca și adulți, potrivit unui studiu:

Observarea adulților: Copiii învață prin imitație, așa că observarea comportamentului empatic al părinților, profesorilor și altor adulți din jurul lor este esențială.

Răspunsuri empatice: Adulții pot demonstra empatie răspunzând cu compasiune la emoțiile și nevoile copilului.

Discuții despre emoții: Este importantă încurajarea copiilor să-și recunoască și să-și exprime propriile emoții.

Povestiri și întrebări: Folosirea povestirilor și a întrebărilor pentru a afla despre cum s-ar putea simți alți oameni în anumite situații.

Jocuri de rol și simularea scenariilor: Jocurile de rol în care copiii joacă diferite personaje și explorează diverse emoții și reacții îi ajută să înțeleagă perspectivele altora.

Teatrul de păpuși: Utilizarea teatrului de păpuși pentru a ilustra situații sociale și a discuta despre sentimentele personajelor.

Cărți despre empatie: Citirea de cărți despre copii sau animale care abordează teme legate de empatie și discuțiile ulterioare despre comportamentul personajelor pot ajuta copiii să se dezvolte emoțional armonios. Întrebările despre cum ar putea acționa sau simți cititorul în locul personajelor sunt esențiale.

Încurajarea comportamentului altruist prin acte de bunătate: Implicarea copiilor în activități de voluntariat și încurajarea gesturilor de bunătate, cum ar fi împărțirea jucăriilor sau ajutarea colegilor.

Recompensarea empatiei: Recunoașterea și recompensarea comportamentului empatic pentru a consolida importanța acestuia.

Disciplina pozitivă: Utilizarea disciplinării care explică consecințele acțiunilor asupra altora, în loc de pedepse stricte.Rezolvarea conflictelor: Învățarea tehnicilor de mediere și rezolvare a conflictelor în mod empatic.

Ascultarea activă: Învățarea copiilor să fie atenți și să răspundă în mod constructiv atunci când alții vorbesc despre sentimentele lor.Jocuri de comunicare: Jocuri și activități care implică ascultarea și comunicarea clară a sentimentelor și gândurilor.

Prin aceste metode, copiii pot dezvolta empatia, un atribut esențial pentru relații sănătoase și o viață socială armonioasă.

