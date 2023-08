Ce dietă susține reputatul neurochirurg Leon Dănăilă: Regimul cu rezultate foarte bune. Alimentația este foarte importantă

Prezent la gala ”Seniori de colecție”, academicianul Leon Dănăilă a spus: ”Eu nu am venit aici pentru glorie, am venit pentru binele oamenilor, să-i ajut cât pot. Pentru aceasta sunt nişte stâlpi ai sănătăţii şi în aceştia intră o alimentaţie corespunzătoare (...). Alimentaţia este foarte importantă, regimul mediteranean - adică individul respectiv trebuie să consume peşte, fructe de mare, legume, fructe -, care este foarte bun şi a dat rezultate foarte bune. (...) Îmbătrânirea de 65 până la 85 de ani este îmbătrânirea normală, după 85 de ani, super îmbătrânirea. În afară de alimentaţie, exerciţiile fizice sunt foarte bune, cel puţin mersul pe jos. Dacă faci câte 2000 de paşi în fiecare zi tot e bine. În afară de aceasta, sacralitatea, adică credinţa, este foarte importantă. Să ai încredere în ceea faci, în ceea ce vrei să realizezi şi cu rugă către Dumnezeu, pentru că rugăciunea are trei roluri: una de cerere, una de mulţumire lui Dumnezeu şi una de laudă pentru Dumnezeu".



Acesta a precizat că foarte important este ca omul să aibă şi un sentiment de mulţumire, pentru a evita depresia, care ar putea slăbi sistemul imunitar.



”Individul respectiv, dacă nu are mulţumire în suflet, este deprimat, nu este bine, fiindcă depresia poate să ducă la scăderea imunităţii şi la apariţia diferitelor boli. S-a constatat că stările depresive duc şi la apariţia cancerului. Apoi, satisfacţiile. Dacă nu ai satisfacţii în activitate şi optimism, nu este bine. Apoi, susţinerea morală - trebuie să ai nişte persoane în jur, care să fie de acord cu ideile oamenilor şi să-i susţină din punctul de vedere al activităţii lor", a subliniat Leon Dănăilă, scrie Agerpres.



Reputatul neurochirurg a adăugat că somnul este foarte important pentru a avea un creier sănătos.



”Seniori de colecţie” este un proiect iniţiat şi organizat de Asociaţia Institutul Naţional pentru Îmbătrânire Activă, cu scopul de a aduce în centrul atenţiei mari personalităţi care au contribuit la promovarea şi valorificarea imaginii României şi care au influenţat în bine zeci de generaţii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News