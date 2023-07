Ce a pățit Val Vâlcu pe Valea Oltului. ”Am o strategie, mă țin după câte un TIR”. Acum nu a mai putut: Ce a făcut să fie imposibil

"Am fost la Sibiu, cu Festivalul de Teatru. Evident, pe Valea Oltului. Când mergi pe Valea Oltului, nu ar fi o problemă, că are vreo 60 km, mergi cu 70 km/h. Problema e când te opreşti. Şi aici voiam să spun ceva. Veneau unii de pe o ciozvârtă de autostradă, Sibiu - Boiţa, după care începea o coadă de tiruri la intrare.

M-am întors în weekend de la Sibiu. Nu era nici aglomeraţie. Eu am o strategie. Pe Valea Oltului, mă ţin după câte un TIR, ca să nu vină vreun idiot din faţă. Ei, care e problema? Nu am putut să mă ţin după TIR-uri, iar din spate veneau alte TIR-uri care făceau flash-uri. Erau zone de limitare la 30 km/h, 50 km/h, ăia mergeau cu 80 km/h. Pe serpentine. Ministerul Transporturilor are un secretar de stat pentru siguranţa rutieră, ăştia au tahometre care arată cu ce viteze merg...", a punctat Val Vâlcu.

"Păi nu îi verifică nimeni", a intervenit Alfred Bulai.

"Pe de altă parte, eu am mai spus asta de multe ori. Multe accidente se fac nu doar pentru că românii conduc nu ştiu cum, ci pentru că drumurile sunt proaste, au probleme. Când tu mergi pe un drum şi are o groapă mică, normal că e posibil ca unii să vireze nu ştiu cum, să se sperie, etc. Drumurile trebuie să fie întreţinute de autorităţi.

Îmi aduc aminte că am văzut în Spania, în Madrid, maşini care mergeau non-stop prin oraş. Cum era semnalată o groapă, veneau rapid şi în 2-3 ore o astupau", a mai spus sociologul.

"La noi, sunt şi denivelări, dar din loc în loc şi câte un capac de canalizare. Dar să vorbim de gropiţele astea. Veneau cu roaba de bitum şi le astupau", a spus Vâlcu.

"Nici măcar nu sunt costuri mari să întreţii un drum, Să îl faci da, sunt costuri mari. Dar business-ul cel mare se pare că iese când drumul e praştie şi tu îl repari. Că e alt deviz. Cât poţi să pontezi o groapă de 70 cm?", a mai spus şi Bulai.

vv

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News