Câți români nu muncesc? Noi date ale șomajului — INS

Conform INS, rata șomajului la bărbați a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la femei. Mai exact, bărbații au înregistrat o rată de șomaj de 5,5%, în timp ce femeile au înregistrat o rată de șomaj de 5%.

Un aspect alarmant semnalat de INS este rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În perioada iulie-septembrie 2024, această categorie de vârstă a înregistrat o rată a șomajului de 25,3%. Indicatorul reflectă dificultățile tinerilor în a se integra pe piața muncii și necesitatea unor politici mai eficiente pentru sprijinirea lor.

Conform unui raport Eurofound 2024, intitulat „Becoming adults: Young people in a post-pandemic world”, 20% dintre tinerii români cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani nu erau nici angajați, nici înscriși în vreo formă de educație sau formare profesională în anul 2022 [tineri NEET (Not in Employment, Education, or Training)]. Statistica plasează România înaintea unor state care, istoric, au avut probleme mult mai grave în privința tinerilor NEET, precum Spania, Italia sau Grecia.

Pentru persoanele adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani , rata șomajului din luna noiembrie 2024 a fost estimată la 4%. Aceasta este împărțită astfel: 3,8% pentru femei și 4,1% pentru bărbați. De remarcat este că 70,9% dintre șomerii înregistrați în luna noiembrie 2024 aparțin acestei categorii de vârstă.

Numărul total al șomerilor, cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, a fost estimat la 435.600 în noiembrie 2024. Aceasta reprezintă o scădere față de luna precedentă, când numărul șomerilor era de 441.100. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, numărul șomerilor a scăzut cu 13.800 de persoane (de la 449.400).

