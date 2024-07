Câți ani de pedeapsă cu închisoarea ar putea primi bărbatul din Buzău care și-a omorât soția sub ochii copilului în vârstă de doi ani. Femeia a fost secerată cu un topor

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a început demersurile de evaluare a situaţiei, urmând ca în funcţie de rezultate să propună instanţei stabilirea unei măsuri care să corespundă nevoilor minorului.

I. CONTEXT

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, în data de 23 iulie, procurorii au solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă a inculpatului cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat.

"Situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului C.B.M. constă în aceea că în data de 22.07.2024 acesta i-a aplicat soţiei sale mai multe lovituri cu un topor în zona capului şi a gâtului, care i-au provocat decesul, fiindu-i secţionată coloana cervicală, fapta fiind săvârşită în prezenţa fiului în vârstă de doi ani", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Ţinând cont de gravitatea faptei, bărbatul este cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor prin cruzimi.

"Luând în considerare intensitatea sporită a loviturilor, numărul acestora şi suferinţa victimei pe durata agresiunii până la producerea decesului, la care se adaugă prezenţa fiului acesteia în vârstă de 2 ani, în cauză s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de omor prin cruzimi", informează sursa citată.

II. SCANDALURILE SE ȚINEAU LANȚ

Presa din Buzău descrie pe larg comportamentele bărbatului premergătoare omorului săvârșit prin cruzimi. Astfel, potrivit reporterbuzoian.ro, "Diana G. este tânăra în vârstă de 25 de ani, din comuna buzoiană Vadu Pașii, care a plătit, astăzi, cu viața cutezanța de a i se împotrivi propriului soț. Femeia a căzut secerată sub loviturile de topor ale bărbatului care, mânat probabil de gelozie, a decis că dacă el nu o poate avea, atunci nimeni nu o va mai putea face vreodată.

Poate e devreme să spunem că moartea Dianei a fost o tragedie cu final anunțat, deși nu puține sunt vocile care vorbesc despre comportamentul agresiv al soțului. Diana și Bogdan Marin s-au cunoscut acum mai bine de opt ani și, pe cât de intensă a fost dragostea dintre ei, pe atât de aprinse certurile.

Diana fusese crescută de bunică în comuna Vadu Pașii, iar vecinii au numai cuvinte de laudă la adresa ei. Când a venit adolescența, vârsta care ne fură tuturor mai mult timp decât s-ar cuveni să-i oferim, Diana l-a cunoscut pe Bogdan Marin C., iar din acel moment nu a mai fost cale de întoarcere (...).

Cel puțin un vecin al Dianei poate da mărturie despre comportamentul agresiv al soțului și despre faptul că scandalurile în casa lor se țineau lanț. Atunci, Diana lua copilul în brațe și fugea pe stradă împreună cu bunica ei și sunt voci care spun că de pumnii soțului nu ar fi scăpat nici femeia în vârstă (...)

În ultimele zile, el a insistat ca Diana să se întoacă de pe litoral, dar cum dorința nu i-a fost ascultată, sâmbătă a luat copilul de la bunica tinerei și a plecat la casa lui din Dâmbroca.

În urmă cu două zile, el ar fi amenințat că îi va ucide pe Diana și pe copil".

III. ANALIZĂ JURIDICĂ

A. CE ÎNSEAMNĂ OMOR SĂVÂRȘIT PRIN CRUZIMI

Potrivit Codului penal, "(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi". De asemenea, omorul calificat reprezintă "Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări: (...) h) prin cruzimi".

Doctrina spune că "Omorul calificat este fapta persoanei care săvârşeşte un omor în anumite împrejurări grave anume prevăzute de lege. Această faptă prezintă un grad de pericol social mai ridicat faţă de infracţiunea de omor simplu, ceea ce explică incriminarea sa, prin dispoziţii separate, şi sancţiunea mai severă. Împrejurările care justifică aplicarea sancţiunilor mai severe sunt limitativ prevăzute de lege şi au caracterul unor elemente circumstanţiale agravante" (Noul Cod penal comentat. Partea specială. Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, 2016).

De asemenea, în doctrină (Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, 2016), se mai prevede că "În noul Cod penal legiuitorul a optat pentru reunirea într-un singur articol, omorul calificat (art. 189), a unora dintre elementele circumstanţiale prevăzute de infracţiunile menţionate. Din totalul celor şaisprezece ipoteze pe care le prevedea vechiul Cod (nouă la omorul calificat şi şapte la omorul deosebit de grav), au fost păstrate în noul Cod penal, în cadrul infracţiunii de omor calificat, exact jumătate. Renunţarea la cele opt elemente circumstanţiale a avut la bază diverse raţiuni. Astfel: omorul comis asupra soţului sau unei rude apropiate [art. 175 lit. c) C. pen. din 1969] nu a mai fost reţinut deoarece a fost creat un text nou, cu caracter general, care se raportează la infracţiunile comise cu violenţă asupra unui membru de familie, inclusiv la infracţiunile de omor şi omor calificat (violenţa în familie, art. 199 C. pen..); omorul comis profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra [art. 175 lit. d) C. pen. din 1969] nu a mai fost reţinut deoarece se regăseşte în conţinutul agravantelor generale [art. 77 lit. e) C. pen.. reţine ca circumstanţă agravantă „săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze”]; omorul comis prin mijloace care pun în pericol viaţa mai multor persoane [art. 175 lit. e) C. pen. din 1969] nu a mai fost păstrat, deoarece şi acesta se regăseşte în conţinutul agravantelor generale [art. 77 lit. c) C. pen.. reţine ca circumstanţă agravantă „săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri”]; omorul comis în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei [art. 175 lit. f) C. pen. din 1969] nu a mai fost reţinut deoarece infracţiunea de ultraj (art. 257 C. pen..) se referă, printre altele, la omorul comis împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii (această variantă a ultrajului se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de omor, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime); omorul comis în public [art. 175 lit. i) C. pen. din 1969] nu a mai fost reţinut deoarece avea o sferă mult prea largă de aplicare, iar argumentele care să justifice o periculozitate sporită a faptelor încadrabile în această ipoteză erau neconcludente; omorul comis pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării sau piraterii [art. 176 lit. d) C. pen. din 1969] nu a mai fost reţinut deoarece această variantă a omorului deosebit de grav, din Codul penal anterior, se va încadra în varianta de omor calificat care se referă la omorul săvârşit pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni [art. 189 lit. d) C. pen..]; omorul comis asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora nu a mai fost reţinut deoarece, pe de o parte, infracţiunea de ultraj (art. 257 C. pen..), în varianta care se raportează la omor, este aplicabilă poliţistului, jandarmului şi militarului (şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de omor, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime), iar, pe de altă parte, infracţiunea de ultraj judiciar (art. 279 C. pen..) se referă, printre altele, la omorul săvârşit împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu [alin. (1)], sau în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu [alin. (2)], iar pedeapsa aplicabilă este cea de la omor ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate; omorul comis de către un judecător sau procuror, poliţist, jandarm sau militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora nu a mai fost nici el reţinut deoarece nu există argumente solide de natură politico-penală care să justifice menţinerea unui astfel de element circumstanţial (V. Cioclei, Infracţiunea de omor calificat în Noul Cod penal, loc. cit., p. 167, 168)".

B. PRACTICA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Înalta Curte a stabilit printr-o decizie obligatorie sensul expresiei "omor săvârșit prin cruzimi".

”Fapta de a arunca un proiectil inflamabil prin geamul unui imobil, provocând arsuri persoanei aflate în imobil, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la omor, cu reţinerea elementului circumstanţial de agravare referitor la omorul săvârşit prin cruzimi. Utilizarea unei substanţe inflamabile – de natură a cauza suferinţe suplimentare victimei, întrucât, în caz de incendiere, decesul nu survine instantaneu sau la scurt timp, ci după o suferinţă prelungită, de intensitate deosebită, determinată de arsurile corporale – se încadrează în noţiunea de cruzimi" (Decizia nr. 84 din 13 ianuarie 2014, pronunțațată de secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect omucidere).

C. PRACTICA INSTANȚELOR. SUFERINȚA SUPLIMENTARĂ



Am selectat câteva hotărâri ale curților de apel care antamează subiectul cruzimilor (unele rămase definitive, deci neatacabile). Toate sunt selectate din baza de date Rejust.



1. Prima hotărâre subliniază ce sunt "cruzimile": "De asemenea, instanța a constatat ca în mod evident, niciunul dintre coinculpaţi nu manifest compasiune faţă de victimă, ci acţionau în deplin acord, de regulă unul dintre ei fiind responsabil cu filmarea actelor de cruzime la care supuneau un copil mai mic de doi ani, dovadă stând multitudinea înregistrărilor care au fost fixate cu ocazia percheziţiilor infomatice".

"Prin sentința penală nr. X/11.12.2023, pronunțată în dosarul nr. X/99/2022, Tribunalul Z a hotărât condamnarea inculpatului X:

- la o pedeapsă de 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal (infracţiune săvârșită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei Y).

- la o pedeapsă de 15 (cincisprezece) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal, art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188, art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal (infracţiune săvârșită la data de 05/06.05.2021 asupra victimei Y).

- la o pedeapsă de 7 (şapte) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 197 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1), (2) Cod penal (faptă săvârșită în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 asupra victimei Y).

- la şase pedepse de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare fiecare, pentru săvârşirea unui număr de 6 (şase) infracţiuni de lovirea sau alte violenţe asupra unui membru de familie prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1), (2) Cod penal (fapte săvârșite în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 faţă de victima Y)

(...)

Prin actul de sesizare a instanței s-au reținut, în esență, următoarele:

- faţă de inculpatul X:

- în zilele de 05-06.05.2021, aflându-se în apartamentul din (...), inculpata Z a introdus-o pe minora Y, în vârstă de 1 an şi 11 luni, într-o ladă frigorifică şi a închis-o, cu toate că victima se afla înăuntru şi ţipa de spaimă, după care a introdus-o, în două, rânduri, în maşina de spălat rufe, după care a pus maşina în funcţiune. În timp ce victima se afla în interiorul maşinii, inculpatul X filma aceste scene şi se amuza, fără a interveni în vreun fel pentru stoparea actelor în violenţă săvârşite de inculpata Z asupra minorei;

-în noaptea de 07-08.09.2021, în timp ce se aflau în locuinţa din localitatea Şorogari, inculpatul împreună cu inculpata a introdus-o pe victima Z, în vârstă de 1 an şi 11 luni, în cada cu apa unde i-a provocat, cu intenţie, asfixierea mecanică;

- 6 infracţiuni constând în aceea că în perioada aprilie 2021 – 07 septembrie 2021, inculpatul a săvârşit mai multe acte de violenţă ce au produs victimei suferinţe fizice, respectiv:

- în timp ce se aflau în apartamentul din, Mun., inculpatul îi face mișcări de flexie și extensie asupra membrelor inferioare până la momentul în care picioarele acesteia ajung în zona occipitală a capului. Ca urmare a acțiunilor acestuia, minora plânge în mod continuu;

- în timp ce se aflau în apartamentul din, inculpatul îi face mișcări de extensie asupra membrelor inferioare, până la momentul în care picioarele acesteia ajung în linie dreaptă, respectiv în poziția cunoscută sub denumirea ”șpagat”. Ca urmare a acțiunilor acestuia, minora plânge;

- în timp ce se aflau în apartamentul din, inculpatul îi face mișcări de flexie și extensie asupra membrelor inferioare. Ca urmare a acțiunilor acestuia, minora plânge foarte tare, strigă ”tati, tata”;

- în timp ce se aflau în apartamentul din, inculpatul o lovește cu palmele peste față și după cap pe minoră, în urma loviturilor primite minora începe să plângă. Imediat, inculpatul o ia în brațe și o ridică pe minoră, după care o așează peste picioarele lui, cu capul în jos, lovind-o din nou cu palmele în zona coapselor;

- la data de 06.09.2021, în timp ce se aflau în locuinţa din localitatea Şorogari, inculpatul s-a enervat a tras scaunul pe care stătea victima mai aproape de el și a prins-o de gât cu mâna, din partea din față a gâtului, a strâns-o de gât și i-a spus ”crapă mai repede în tine”, după care i-a aplicat mai multe lovituri cu dosul palmei peste față;

- la data de 07.09.2021, în timp ce se aflau în locuinţa din localitatea Şorogari, inculpatul a lovit-o pe victimă cu palmele peste față, din motiv aceasta mânca foarte încet, a luat-o în brațe și a întors-o cu fața în jos, după care a mușcat-o foarte tare de fund, prin pantaloni, după care a pus-o deasupra chiuvetei, a dat drumul la apa de la robinet şi a pus-o cu gura la robinet să îi bage apă în gură, cu scopul ca victima să înghită mâncarea.

- începând din luna martie - aprilie 2021, moment de la care a început relaţia de concubinaj dintre inculpaţii X şi Z, până la data de 08.09.2021, dată la care minora a fost internată la Spitalul de Copii (...), prezentând mai multe semne de violenţă, cei doi inculpaţi au exercitat în mod repetat acte de violenţă de intensitate ridicată asupra minorei, născută la data de 25. 09.2019, fiica inc., supunând-o la tratamente ce au fost de natură de a pune primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a minorei.

- faţă de inculpata Z:

- în perioada 05-06.05.2021, inculpata X a introdus-o pe fiica sa minora, în vârstă de 1 an şi 11 luni, într-o ladă frigorifică şi a închis-o, cu toate că victima se afla înăuntru şi ţipa de spaimă, după care a introdus-o, în două rânduri, în cuva maşinii de spălat rufe şi a pus maşina în funcţiune, în timp ce victima se afla în interiorul acesteia;

- în noaptea de 07-08.09.2021, în timp ce se aflau în locuinţa din localitatea Şorogari, împreună cu inculpatul a introdus-o pe victima, în vârstă de 1 an şi 11 luni, în cada cu apa unde i-a provocat, cu intenţie, asfixierea mecanică;

- în perioada aprilie 2021 – mai 2021, în timp ce se afla în locuinţa din localitatea Vişani, inculpata a legat-o de mâini, de picioare și de cap pe minora, folosind bandă autocolantă, în timp ce aceasta stă pe un scaun cu spătar. În continuare, inculpata îi introduce un deget în gură minorei, fapt care-i provoacă o stare de vomă, iar apoi îi dă forțat ceva să bea dintr-un recipient din plastic. Întrucât nu s-a putut stabili cu exactitate data comiterii agresiunii descrise mai sus, deoarece aplicația ”Whatsapp” redenumește automat fișiere cu data la care au fost primite de destinatar, în cauză s-a reţinut că fapta a fost comisă în perioada aprilie 2021 – mai 2021, în timp ce inculpaţii se aflau în locuinţa din localitatea Vişani;

- începând din luna martie - aprilie 2021, moment de la care a început relaţia de concubinaj dintre inculpaţii X şi Z, până la data de 08.09.2021, dată la care minora a fost internată la Spitalul de Copii, prezentând mai multe semne de violenţă, cei doi inculpaţi au exercitat în mod repetat acte de violenţă de intensitate ridicată asupra minorei, născută la data de (...), supunând-o la tratamente ce au fost de natură de a pune primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a minorei.

(...)

Într-una dintre înregistrări este surprins chiar momentul introducerii victimei minore în interiorul maşinii de spălat, atunci când inculpata insistă în împingerea ei în cuvă prin mişcări repetate, ceea ce a pare a presupune o certă dificultate, întrucât corpul victimei era deja prea mare pentru a încăpea cu uşurinţă, fiind necesară, în final, presarea capului copilului cu ambele mâini ale mamei, în acest scop. Imaginile sunt zdrobitoare şi deosebit de dificil de urmărit, în condiţiile în care victima, deşi în vârstă de doar 1 an şi 11 luni, pare perfect conştientă de răul care i se face şi capabilă să îl înţeleagă. În majoritatea derulării acestor momente minora ţipă puternic şi încearcă să îşi determine mama să o lase în pace, fără rezultat, însă.

Sub privirile concubinului său, inculpata porneşte maşina de spălat rufe şi cuva începe mişcarea de rotaţie cu victima în interior. Rotaţiile sunt rapide, iar pe parcursul celor trei înregistrări ce surprind aceste momente a fost calculat un total de 38 de mişcări de rotaţie. Pe durata lor victima nu scoate niciun sunet, iar modalitatea în care corpul îi este bruscat în acele mişcări, lovindu-se, cu diferite părţi anatomice, inclusiv cap, de interiorul dur al cuvei, este imposibil de descris şi permite, din exterior, a se concluziona că viaţa îi este într-un real pericol. Şi pe parcursul acestor înregistrări video inculpatul se manifestă la fel de impresionat de pretinsa nebunie a concubinei sale „nu, eu n-am mai văzut femeie mai anormală ca tine” „mă cum poţi să faci aşa ceva, mă nebuno mă?”, filmează din multiple unghiuri şi insistă să i se audă vocea pe filmare într-o manieră ce se doreşte a părea mustrătoare. Cu toate acestea, lipsa oricărei intervenţii reale şi faptul că a asistat şi permis chiar şi introducerea copilei în interiorul maşinii de spălat rufe, chiar şi pentru o singură mişcare de rotaţie, dovedeşte că unica intenţie a inculpatului era aceea de a se distra şi chiar de a asista la decesul unui copil care nu era al său. Ironic este faptul că una dintre filmările aflate la dosar o prezintă pe victima, imediat după finalizarea unui ciclu de rotaţii, ca strigând disperată pentru ajutor către inculpatul, pe care îl putea vedea, filmând-o, prin hubloul maşinii de spălat rufe, cu apelativul „tata”.

(...) două înregistrări video din perioada 05-06.05.2021 îi prezintă pe coinculpaţi în aceleaşi roluri, de autor şi complice, de această dată la închiderea minorei în interiorul unui congelator aflat în funcţiune. Şi de această dată minora, extrem de speriată şi aparent conştientă de ceea ce urmează (ceea ce sugerează că nu se afla la prima experienţă de acest tip), încearcă se se opună introducerii sale în congelator, prinzându-se cu mâinile de părţile laterale. Şi de această dată, în timp ce victima plângea puternic, propria mamă – inculpata – o împinge de cap şi îi desprinde mâinile pentru a putea închide capacul congelatorului, după care, reuşind, continuă să menţină apăsat capacul (sens în care intervine şi fiul inculpatului – în vârstă de 3 ani), pentru ca victima să nu îl poată deschide, întoarce capul şi zâmbeşte larg coinculpatului, care o filma cu telefonul mobil. În aceeaşi notă anterioară, se adresează din nou publicului: „uitaţi şi voi ce nebună, să bage copchilul în congelator, poftim”, „uitaţi şi voi o mamă nebună”. În filmări se observă faptul că în congelator se aflau diverse produse congelate, peste care a fost introdusă minora în vârstă de 1 an şi 11 luni, îmbrăcată sumar, de casă. pe fundal se aud în mod constant, din interiorul congelatorului, ţipetele disperate ale minorei, inclusiv cu ocazia acestor atrocităţi inculpata se arată deosebit de amuzată de scenariul pus în operă.

Având în vedere natura acuzaţiilor, în cursul urmăririi penale s-a dispus efectuarea unor expertize medico-legale psihiatrice pentru a se stabili dacă inculpaţii X şi Y au comis faptele pe fondul unei stări de tulburare psihică şi dacă au avut discernământ la momentul comiterii lor".

(...)

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile formulate de inculpații (...), in dosarul nr. X/99/2022, pe care o desființează in parte în latură penală și civilă

Rejudecând cauza:

I. Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 30 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală apelată în pedepsele componente de:

- 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei).

- 15 (cincisprezece) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal, art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188, art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 05/06.05.2021 asupra victimei).

- 7 (şapte) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 197 Cod penal (faptă săvârşită în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 asupra victimei).

- şase pedepse de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare fiecare, pentru săvârşirea unui număr de 6 (şase) infracţiuni de lovirea sau alte violenţe asupra unui membru de familie prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (fapte săvârşite în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 faţă de victima).

cu înlăturarea sporului de 14 ani și 4 luni închisoare.

Înlătură din sentința penală apelată dispozițiile de condamnare a inculpatului la pedepsele principale de:

- 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei).

- şase pedepse de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare fiecare, pentru săvârşirea unui număr de 6 (şase) infracţiuni de lovirea sau alte violenţe asupra unui membru de familie prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (fapte săvârşite în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 faţă de victima).

cu înlăturarea sporului de 14 ani și 4 luni închisoare.

În baza art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul, fiul lui (...) în prezent aflat în Penitenciarul (...), de cetăţenie română, văduv, doi copii minori, fără obligaţii militare, fără antecedente penale, la pedeapsa principală de 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1)-189 alin. 1 lit.e Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei).

În baza art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe asupra unui membru de familie în formă continuată prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1), și art. 5 Cod penal (6 acte materiale săvârşite în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 faţă de victima).

Reduce de la 15 (cincisprezece) ani la 10 (zece) ani închisoare cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal, art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188, art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 05/06.05.2021 asupra victimei).

În baza art. 38 alin. (1) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopeşte toate pedepsele principale aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, de 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 7 (șapte) ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute, în final, o pedeapsă rezultantă de 30 (treizeci) ani închisoare, în regim de detenţie, ca urmare a reducerii pedepsei rezultante la maximul general al pedepsei închisorii.

II. Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 30 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentința penală apelată în pedepsele componente de:

- 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei).

- 15 (cincisprezece) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188, art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 05/06.05.2021 asupra victimei).

- 7 (şapte) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 197 Cod penal, (faptă săvârşită în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 asupra victimei).

- 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe asupra unui membru de familie prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (faptă săvârşită în perioada aprilie/mai 2021 faţă de victima),

cu înlăturarea sporului de 8 ani și 6 luni închisoare.

Înlătură din sentința penală apelată dispozițiile de condamnare a inculpatei la pedepsele principale de:

- 25 (douăzecişicinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei).

- 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe asupra unui membru de familie prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (faptă săvârşită în perioada aprilie/mai 2021 faţă de victima).

În baza art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpata (...) necăsătorită, fără antecedente penale, arestată în baza mandatului de arestare preventivă nr. 177/UP din data de 17.09.2021, emis de Judecătoria Z, la pedeapsa principală de 10 (zece) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 188 alin. (1)-art. 189 alin. 1 lit. e Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.75 alin. 2 lit. b și art. 76 Cod penal (infracţiune săvârşită la data de 07/08.09.2021 asupra victimei).

În baza art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpata (...) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe asupra unui membru de familie prev. de art. 193 alin. (1) raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (faptă săvârşită în perioada aprilie/mai 2021 faţă de victima).

Reduce de la 15 (cincisprezece) la 10 (zece) ani cuantumul pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatei (...) pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie prev. de art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188, art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal raportat la art. 199 alin. (1) Cod penal, (infracţiune săvârşită la data de 05/06.05.2021 asupra victimei).

Reduce de la 7 (șapte) la 4 (patru) ani cuantumul pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatei (...) pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului prev. de art. 197 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1), (2) Cod penal (faptă săvârşită în perioada martie/aprilie 2021 – 08.09.2021 asupra victimei).

În baza art. 38 alin. (1) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopeşte toate pedepsele principale aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 5 (cinci) ani şi 5 (patru) luni închisoare, urmând ca inculpata (...) să execute, în final, o pedeapsă rezultantă de 15 (cincisprezece) ani și 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenţie.

Menţine celelalte dispoziții ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Deduce în continuare din durata pedepselor principale aplicate inculpaților durata arestării preventive a acestora, de la 11.12.2023 la zi (04.07.2024).

(...)

Definitivă".

2. Într-o altă hotărâre se vorbește despre omorul săvârșit prin cruzimi:

"Totodată, poziţia psihică a inculpatului, aceea de a incendia victima, este demonstrată şi de întrebuinţarea în mod voit a unui astfel de mijloc de chinuire a sa, de natura să-i provoace suferinţe inutile, de mare intensitate şi prelungite în timp, ceea ce a dus şi la reţinerea circumstanţei agravante a omorului săvârşit prin cruzimi. Imaginile înregistrate arată cu claritate că în primul rând benzina a fost turnată pe victimă şi ulterior pe jos, spre ieşire, tocmai pentru ca victima să fie înconjurată de foc şi posibilităţile de scăpare să fie minime.

Este adevărat că o existat o reacţie ulterioară a inculpatului, în momentul în care a ajutat victima să scape de hainele ce încă ardeau, însă această reacţie a survenit la un moment în care rezultatul acţiunii sale era ireversibil, arsurile cuprinzând deja o mare suprafaţă din corp iar aceasta atitudine nu influenţează poziţia sa subiectivă de la momentul comiterii faptei, de urmărire cu ştiinţă şi voinţă a rezultatului produs.

Fapta este cu atât mai gravă, cu cât, atât prin acţiunea şi imprejurările în care aceasta a fost comisă, la o ora în care toată lumea dormea, inculpatul a pus în pericol viaţa mai multor persoane, locatari ai blocului de locuinţe".

3. În această hotărâre nu se reține circumstanța omorului prin cruzimi.

"A reţinut instanţa de fond că, atât doctrina de specialitate, cât şi practica judiciară au arătat că omorul este săvârşit prin cruzimi atunci când făptuitorul a conceput şi executat fapta în aşa fel încât a produs victimei suferinţe mari, prelungite în timp, care depăşesc cu mult suferinţele inerente acţiunii de ucidere sau dacă făptuitorul întrebuinţează în mod voit anumite metode şi mijloace de chinuire a victimei.

Aşadar, nu interesează dacă cruzimile au dus prin ele însele la moartea victimei sau dacă făptuitorul le-a folosit numai pentru a chinui victima înainte de a o ucide, dar este necesar ca ele să fie săvârşite înainte de consumarea omorului şi să nu fie suferinţe de genul cărora pe care le implică în mod firesc activitatea de ucidere. Or, în speţă, s-a constatat că inculpatul a aplicat victimei un număr de 12 de lovituri cu cuţitul, ceea ce în principiu pretinde parchetul şi părţile civile, denotă ferocitate şi ar evidenţia o cruzime care excede o acţiune obişnuită de ucidere.

Instanța, examinând rapoartele de constatare medico-legale, s-a constatat, însă că victima a fost lovită cu cuţitul într-un interval de timp foarte scurt, leziunile fiind produse cu interesare vasculară a arterelor şi venelor intercostale, artera şi vena toracică internă stânga, venă pulmonară dreapta şi a parenchimului pulmonar stâng şi drept. Cruzimile presupun nu doar producerea de suferinţe mari, prelungite în timp, dar şi o componentă subiectivă, ceea ce înseamnă că infractorul a întrebuinţat voit astfel de acte pentru a o chinui pe victimă şi în consecinţă este esenţial că în cazul omorului săvârşit prin cruzimi, făptuitorul concepe şi execută fapta imputată utilizând metode de suferinţe prelungite şi de maximă intensitate, realizând astfel alături de rezultatul constând în suprimarea vieţii victimei şi un al doilea rezultat, constând în chinuirea ei fizică sau morală.

Cu toate că înţelesul termenului de cruzimi nu este determinat de lege, din lucrările de specialitate şi din soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti s-a desprins o semnificaţie care a întrunit consensul general. Astfel, potrivit dicţionarului juridic penal, cruzimile se definesc ca o ,,manifestare de ferocitate în comiterea de infracţiuni de natură să provoace suferinţe chinuitoare, prelungite victimei”, iar dicţionarul limbii române defineşte cuvântul ,,crud” în mod identic cu dicţionarul juridic ,,care se desfată la suferinţele altuia”, sau ,,atitudine, faptă crudă, ferocitate, barbarie”. În cazul actelor de violenţă repetate trebuie să se facă distincţie între situaţiile în care aceste acte au semnificaţie de a chinui victima şi de a-i prelungi suferinţele în mod inutil, faţă de situaţiile în care repetarea loviturilor nu exprimă, prin specificul şi obiectul folosit, decât modalitatea de a realiza uciderea.

În speţă, s-a constatat că inculpatul i-a aplicat cele 12 de lovituri într-un interval scurt de timp, în zone vitale, aspecte care dovedesc că acesta a urmărit să suprime viaţa victimei şi nu să-i cauzeze suferinţe şi chinuri prelungite în timp în condiţiile în care actele de cruzime comise cu prilejul omorului provoacă implicit şi un sentiment de oroare celor din jur, ori de groază, însoţită de o puternică reprobare a josniciei şi a lipsei de omeniei a infractorului".

4. Această hotărâre relevă, de asemenea, circumstanța omorului săvârșit prin cruzimi.

"În speţă, inculpatul după ce a lovit victima de mai multe ori cauzându-i leziuni multiple, a acoperit-o cu crengi şi frunze, apoi a incendiat locul, victima fiind în viaţă în momentul în care i-a dat foc. În această modalitate, pe de o parte inculpatul a acţionat cu cruzime şi pe de altă parte a suspus victima unor cruzimi mai mari decât cele inerente suprimării vieţii.

Referitor la această circumstanţă agravanta, avocatul inculpatului a solicitat schimbarea încadrării juridice, prin înlăturarea dispoziţiilor art. 189 litera h Cod Penal, apreciind că inculpatul a urmărit doar ascunderea faptei nu şi cauzarea unor suferinţe mai mari decât cele inerente uneia acţiuni de omor. În plus a mai arătat că la momentul incendierii victimei, inculpatul nu a avut reprezentarea că acesta mai este în viaţă.

Instanţa a respins această cerere la termenul acordat. Considerentele pentru care această cerere a fost respinsă au fost următoarele:

Modul în care inculpatul a lovit victima, de mai multe ori, cu pumnii, picioarele şi un corp contondent, la care se adaugă modul organizat în care şi-a condus activităţile ulterior lovirii victimei pentru incendierea corpului acesteia, conduc la concluzia pe de o parte că inculpatul a comis fapta prin cruzimi, în sensul că atât modul cât şi mijloacele folosite pentru uciderea victimei sunt în măsură să cauzele în conştiinţa colectivă o stare de teroare, iar pe de altă parte, prin aceea că nu a efectuat acte minime de verificare în sensul de a stabili dacă victima ar mai putea să fie în viaţă la momentul incendierii corpului şi doar în planul doi acesta a urmărit prin incendiere ascunderea faptei sale.

Probele administrate în cauză au condus la stabilirea stării de fapt de mai sus, de altfel inculpatul a recunoscut integral comiterea faptei şi nu a contestat probele administrate în cursul urmăririi penale.

Inculpatul a justificat comiterea faptei prin aceea că ar fi consumat băuturi alcoolice, iar victima întreţinuse în trecut relaţii sexuale cu concubina acestuia. Modul în care inculpatul se raportează la fapta comisă pentru a o justifica, minimalizând acţiunile pe care le-a comis, fiind vorba de actele de cruzime, incendierea corpului victimei, sunt aspecte care pe de o parte sunt justificate de nivelul său de pregătire dar şi de dorinţa de negare a faptei chiar şi faţă de el însuşi. Mobilul crimei este gelozia, aceasta a stat şi la baza modului în care au fost concepute acţiunile care au conduc la suprimarea vieţii victimei".

IV. CE PEDEAPSĂ AR PUTEA PRIMI FĂPTUITORUL DIN BUZĂU CARE ȘI-A SECERAT SOȚIA

Ţinând cont de gravitatea faptei, bărbatul este cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor prin cruzimi.

Potrivit aceluiași articol (art. 189) din Codul penal precizat la începutul analizei, "(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi". De asemenea, omorul calificat reprezintă "Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări: (...) h) prin cruzimi".



Omorul săvârșit prin cruzimi este sancționat cu o pedeapsă cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Judecătorii vor hotărî ce pedeapsă ar trebui să primească făptuitorul, având în vedere că minimul este de 15 ani, maximul este de 25 de ani pedeapsă cu închisoarea, însă s-ar putea, dacă încadrarea aceasta rămâne valabilă, să primească pedeapsa detenției pe viață.

Avem în vedere că faptele s-au produs sub ochii minorului ("fapta fiind săvârşită în prezenţa fiului în vârstă de doi ani"), astfel că vor fi întocmite în cauză diverse expertize psihiatrice și psihologice care să stabilească impactul asupra minorului.

