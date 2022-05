Cătălin Drulă și-a anunțat candidatura la șefia USR: Lupta pentru destinul României va fi una grea

"Astăzi mi-am lansat oficial candidatura pentru preşedinţia USR. Am demonstrat că sunt omul faptelor. Livrez rezultate concrete, nu bla-bla steril. Vorbesc deschis, critic des şi laud la fel. Şi mereu o fac sincer şi fără ocolişuri. Cred că USR are nevoie de organizare, energie şi o mână hotărâtă pe volan. Şi că sunt persoana potrivită pentru asta. USR este acum cel mai mare partid de opoziţie. Singurul partid liberal din România. Dar lupta pentru destinul României va fi una grea. Suntem noi şi colosul PSD-PNL. Şi în joc este modernizarea ţării noastre", a scris Drulă pe Facebook.



El a arătat că puterea unui partid de a schimba societatea vine din organizare, iar politica "pe persoană fizică" nu are rezultate durabile.



"În aceşti ani am învăţat că politica este un joc de echipa. Vedetismul şi politica pe persoana fizica nu produc rezultate durabile. Puterea unui partid de a schimba societatea vine din organizare. Iar democraţia nu poate funcţiona fără încredere, respect şi delegare. Le-am cerut colegilor mei să-mi acorde încrederea de fi liderul acestei construcţii frumoase, ce poarta numele USR", a adăugat liderul interimar al formaţiunii.



Cătălin Drulă susţine că un lider trebuie să creadă în ceea ce face şi să nu se ferească de responsabilitate.



"Vreau să explic ce înseamnă pentru mine leadership: înseamnă să-ţi pese. Să crezi în ce faci. Să fii sincer cu tine şi cu cei care şi-au dat încrederea. Să nu te fereşti de responsabilitate şi să nu abdici. Să conduci. Volanul e acolo, trebuie doar să vrei sa pui mâna pe el şi să-ţi pese de pasageri", a declarat Drulă.

