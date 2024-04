Cătălin Cîrstoiu, despre acuzațiile de incompatibilitate: Asta e miza! Nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată

„Probabil că toate discuțiile aste sunt alimentate de aceste povești, că îmi place să le spun așa frumos, nu mizerii, că de fapt sunt mizerii din spațiul public și cred că e cumva atipic. Eu nu înțeleg. Dacă sunt candidatul situat pe locul 3, cum spune toată lumea, care n-are nici o șansă, chiar nu înțeleg de ce este această îndârjire a atacurilor la adresa mea. (...) Asta e miza, Primăria Capitalei, și sunt convins că miza sunt interesele unora din spatele Primăriei Capitalei.

(...) Eu nu sunt în nicio stare de incompatibilitate. La modul real, nu sunt în stare de incompatibilitate. (...) Eu nu am avut nicio relație contractuală, dar nicio relație contractuală remunerată cu o clinică privată și în speță cu Anemona Med”, a declarat candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu.

Consultații la privat

Legat de imaginile care au apărut în presă cu mesaje în care medici rezidenți i-ar fi trimis pe anumiți pacienți la clinica menționată pentru ca medicul Cîrstoiu să îi consulte, să îi trateze, să îi opereze, acesta a spus: „Am toată conversația cu pacienții respectivi. (...) Medicul care vorbea nu era rezident, era un medic primar și spunea așa: 'Vă rog să vă gândiți pentru că domnul profesor vă oferă tot sprijinul la Spitalul Universitar de Urgență București'. Deci, aș vrea să nu mai trunchiem și să extragem fragmente din anumite mesaje. (...) Până la urmă, pacientul nu e un pion pe care îl iei și îl duci unde vrei tu, pacientul alege unde vrea să meargă la o consultație”.

Captură de ecran / Foto: B1 TV

„Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să îi duc la cabinetul privat. Invers. Colegii mei au consultat pacienți, au fost dăți, nu neg asta, când ei mi-au cerut o expertiză, mi-au cerut un sprijin. (...) Nu am încasat niciun ban, eu am făcut asta din devotamentul meu profesional, din devotamentul meu față de profesie, față de un pacient, față de orice om care are o nevoie”, a declarat medicul, în direct la B1 TV.

Întrebat cine a încasat banii, Cîrstoiu a răspuns: „Colegii mei care au făcut investigații acolo, au muncit”. „Am făcut-o că am vrut eu”, a precizat medicul atunci când a fost întrebat dacă a făcut totul voluntar.

Candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei a mai declarat că Agenția Națională de Integritate analizează și că va da un raport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News