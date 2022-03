Cât costă racheta distrusă de Simona Halep la meciul pierdut cu Iga Swiatek de la Indian Wells - video

Simona Halep şi-a distrus racheta după primul set pierdut contra Igăi Swiatek. Preţul de catalog al rachetei este de 207 de euro, adică 1.025 RON.

VIDEO

În toamna anului 2021, Simona Halep a renunțat să mai joace cu racheta cu care a evoluat și câștigat Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

„Instincul e totul. Simona Halep, în locul unde se simte cel mai bine,” apare în imaginea de pe Twitter în care Simona Halep promovează lansarea pe piață a noii rachete.

Instinct is everything. @Simona_Halep in her natural habitat.#Bladev8 pic.twitter.com/HaZ4uKnR2V