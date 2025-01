Cât ar costa cumpărarea Groenlandei dacă ar fi de vânzare

Donald Trump, care iubește de mult timp ofertele imobiliare mari, a spus clar că vrea să facă una pentru Groenlanda. Se pare că pentru el nu contează că Danemarca, care controlează insula, spune că teritoriul nu este de vânzare. Dar totuși, dacă s-ar concretiza o negociere, ce sumă ar trebui să ofere Statele Unite pentru a cumpăra Groenlanda?



David Barker, un dezvoltator imobiliar și fost economist la New York Fed, care a făcut furori în 2009, când a susținut că achiziția americană a Alaska în 1867, pentru mai puțin de 2 cenți pe acru, a fost o afacere proastă din perspectiva investițiilor pur financiare, a făcut o analiză pentru The New York Times.

Iată calculele lui pentru o evaluare a prețului la care ar putea fi cumpărată Groenlanda dacă ar fi de vânzare. Acesta a estimat că teritoriul ar putea avea o valoare cuprinsă între 12,5 și 77 de miliarde de dolari.

Alte teritorii cumpărate de SUA

Alaska ar putea să nu fie cea mai bună comparație. Donald Trump a spus că dorește să achiziționeze Groenlanda din motive de apărare națională, ceea ce nu a fost cazul clar definit pentru achiziția din Alaska.



Luați în considerare în schimb Insulele Virgine Americane. Statele Unite au cumpărat din Danemarca teritoriul care era cunoscut sub numele de Indiile de Vest Daneze în 1917 pentru 25 de milioane de dolari (aproximativ 657 de milioane de dolari astăzi) din cauza preocupărilor privind apărarea națională. Groenlanda este evident mult mai mare, dar în ambele cazuri valoarea defensivă se bazează mai degrabă pe locație decât pe dimensiune.

Barker a sugerat să se folosească prețurile pentru Insulele Virgine și Alaska ca puncte de plecare, dar să fie ajustate pe baza modificării nominale a produsului intern brut pentru Statele Unite sau Danemarca, pentru a ține seama atât de inflație, cât și de creșterea economică.

„O economie mai mare își poate permite să plătească mai mult, iar o economie mai mare ar cere probabil un preț mai mare”, a spus el.

Cum a calculat economistul prețul posibil al Groenlandei





Pentru evaluare el a ajustat prețul de cumpărare al Insulelor Virgine cu creșterea de 500 de ori a PIB-ului Danemarcei din 1917. Asta presupunea un preț în Groenlanda de 12,5 miliarde de dolari. Ajustarea costului de 7,2 milioane USD al achiziției din Alaska cu creșterea PIB-ului din S.U.A. a generat un preț de 77 de miliarde de dolari.

Nici o comparație nu este perfectă. Achiziționarea Insulelor Virgine a fost mai recentă, în timp ce Alaska are o climă și o dimensiune similară cu cea a Groenlandei.

„Sentimentul multora la momentul achiziției din Alaska a fost că SUA plătiseră în exces, în timp ce acest lucru nu era valabil pentru achiziția Indiilor de Vest Daneze”, a spus Barker.

Interesul SUA





Abordarea are mai puțin sens dacă apărarea națională nu este obiectivul principal. Statele Unite au de mult timp o prezență militară în Groenlanda, iar Danemarca este un aliat al NATO, a remarcat Nikola Swann, șeful global al guvernelor și organizațiilor multilaterale la SwissThink, o firmă de consultanță pentru piețele de credit.

Accesul la depozitele de minerale din Groenlanda precum cuprul și litiul, care sunt utile pentru tehnologii critice precum bateriile și vehiculele electrice, ar putea fi mai important pentru Statele Unite, a spus Swann.



Barker spune că o evaluare pe baza resurselor Groenlandei ar putea fi mai dificilă.

„Dacă Groenlanda ne ajută cu adevărat să apărăm SUA atunci valoarea acesteia crește odată cu dimensiunea economiei americane. Dacă singura valoare a Groenlandei ar fi mineralele, atunci dimensiunea economiei SUA nu ar avea prea mult efect asupra prețului”, a spus Barker.

Afacerea secolului

Financial Times a sugerat că resursele Groenlandei justifică o evaluare de 1,1 trilioane de dolari, dar Barker spune că lucrurile nu stau chiar așa.

„Guvernul Statelor Unite nu ar beneficia pe deplin de extracția resurselor. Ar vinde drepturi de foraj și minerit companiilor ale căror oferte ar lăsa loc pentru propriile costuri și profit”, a spus el.

Există un lucru asupra căruia toată lumea pare să fie de acord. Cumpărarea Groenlandei „ar fi afacerea secolului”, a spus Barker.

