Carmen Brumă a spus că îi place o legumă pe care o mănâncă puțini oameni, dar care e extrem de benefică pentru organism: Are foarte puține calorii

Vorbim despre gulie.

„Am remarcat că foarte puțină lume mănâncă gulie. Mie îmi place mult. Este o legumă care practic are zero calorii, mă rog, are undeva între 25 și 30 calorii pe suta de grame, adică aproape nimic. Este o sursă foarte bună de Vitamina C, fier, potasiu și fibre. Are cam patru grame de fibre pe suta de grame. Eu o mănânc crudă. Este foarte bună de introdus în meniu, inclusiv când vrei să dai jos câteva kilograme. Este o variantă pentru ronțăit. Cum îmi place mie să o mănânc? Dau cu două-trei picături de măsline, pufuri adică. Ung bine feliile de gulie. Apoi storc deasupra lor puțină lămâie și pun și sare. Și e delicios!”, a spus Carmen Brumă pe Instagram.

Gulia face parte din aceeași familie cu varza, conopida și broccoli, are un gust ușor mai dulceag, iar în compoziția sa se regăsesc vitamine, minerale și oligoelemente de calciu, magneziu, potasiu, fibre, zinc și zaharuri. Principalii compuși din gulie sunt vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B9, C, săruri, potasiu, calciu, mangan, fibre, celuloză și zaharuri.

