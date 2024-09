Carlo Ancelotti, departe de ”pensionare”: Nu am dată de expirare

Citește și: Pep Guardiola se alătură fotbaliștilor care vor să facă grevă chiar înainte de Manchester City - Arsenal

Carlo Ancelotti, tehnicianul în vârstă de 65 de ani, speră să mai rămână la Real Madrid ”ani de zile de acum înainte”, fiind departe de ”pensionarea” sa, informează DPA, scrie Agrepres.

Astfel, luni, în conferința de presă susținută înainte de meciul 300 pe banca tehnică a clublui spaniol, Ancelotti a afirmat că ”nu am dată de expirare”.

Italianul va atinge această cotă la partida de marți cu Alaves, de pe stadionul Santiago Bernabeu, ocazie cu care madrilenii speră să se apropie de FC Barcelona, liderul din La Liga.



Tehnicianul în vârstă de 65 de ani a câștigat numeroase trofee, inclusiv trei Ligi ale Campionilor, în două perioade la cârma echipei, dar nu are intenția să plece prea curând.



”Am avut norocul să antrenez la cluburi mari. Am fost atât jucător, cât și antrenor la (AC) Milan și am o legătură specială cu ei, cât și cu Real Madrid, pentru că voi ajunge la 300 de meciuri la cel mai mare club din lume. A fost, este și va fi întotdeauna special să fiu pe această bancă. Să ajungi la 300 de meciuri nu este un miracol, dar aproape”, a afirmat Ancelotti.



”Nimeni nu are o dată de expirare pentru mine cât timp îmi place să fac această meserie. Nu pot compara oboseala mea cu cea a jucătorilor. S-ar putea să am o oboseală mentală, ceea ce nu se întâmplă, dar îmi place să am această presiune”, a spus el.



”Jucătorii, însă, au o epuizare fizică, ceea ce este o problemă reală. E adevărat că nu am o dată de expirare și mi-aș dori să fiu aici ani de zile de acum înainte”, a continuat Ancelotti.

Mbappe, emoționat la prezentarea pe Bernabeu: ”De mic copil, am știut că destinul meu era să joc pentru Real Madrid”

Atacantul francez Kylian Mbappe a declarat că era atât de convins că va juca pentru Real Madrid încât a început să ia lecții de spaniolă încă din școală, notează Reuters.

”De mic copil, am știut că destinul meu era să joc pentru Real Madrid”, a spus Mbappe pe stadionul Bernabeu, plin de fani care purtau tricouri cu numele său.

Câștigătorul Cupei Mondiale din 2018 a sosit la conferința de presă ținând în mână un model al stadionului Bernabeu, pe care a spus că l-a primit când avea doar opt ani.

A surprins jurnaliștii vorbind o spaniolă aproape impecabilă, explicând că a început să învețe limba în școală și a continuat să o practice cu antrenori vorbitori de spaniolă precum Luis Enrique și Mauricio Pochettino la Paris St Germain, știind că într-o zi va avea nevoie să vorbească fluent la clubul său de vis.

”Nu eram cel mai bun la școală, dar aveam acest vis de a juca pentru Real Madrid și știam că vorbitul limbii mă va ajuta să mă adaptez”, a spus el. Citește tot articolul AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News