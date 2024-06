Care e viitorul mașinilor electrice. Bulai, răspuns tare / video

În cadrul unui dialog purtat la emisiunea „Nod în Papură“, jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au discutat despre viitorul mașinilor, cu precădere al celor electrice.

„Îmi zice Guvernul să-mi iau mașină electrică. Ce să fac cu ea, că eu acasă nu am cum să o încarc de la etajul 10? Trebuie să merg ore în șir nu știu pe unde, plus că autonomia deocamdată e o glumă. Dacă stai la casă e OK să o încarci noaptea în garaj la tine. Dacă stai la bloc, nu poți ... ce faci, arunci pe balcon (n.r. încărcătorul)?!“, a spus ironic sociologul Alfred Bulai.

„Momentan e un moft. Își cumpără mașini de 3X prețul să plece primii de la STOP etc. Sunt jucării, nu sunt vehicule de serviciu, iartă-mă“, a adăugat Val Vâlcu.

„În principiu, dacă stai la casă și mașina o ai doar pentru orașul tău, da, e OK. Tu ai nevoie de mașină pentru diverse lucruri. Succesul Loganului a fost tocmai cercetarea din spatele Loganului, care a plecat de la ideea „ce vrea românul de la o mașină““, a spus Alfred Bulai.

„În portbagaj, porcul intră viu“, a completat Val Vâlcu.

„Portbagajul e din altă clasă de mașină, iar garda la sol e mai înaltă, că în România e bine să nu spargi baia de ulei pe șosele. S-a dovedit că în multe locuri în Europa au fost de dorit chestiile astea. Au avut câștig la prețuri mult mai mici decât alte mărci“, a zis Alfred Bulai.

„În 10 ani probabil că nu vom mai avea voie să conducem, pentru că probabil vor fi doar mașini pe inteligență artificială“, a mai spus sociologul.

„Nu m-ar deranja să mă care taxi-ul dintr-un loc în altul. Problema e dacă îți vei mai permite să te duci dintr-un loc în altul, sau doar cu transportul public?!“, a zis Val Vâlcu.

„Transportul public va exista. Nu sper că va fi mai bun decât acum“, a zis Alfred Bulai.

„În Epoca de Piatră, la Fred și Barney, dădeau toți din picioare în autobuz“, a adăugat ironic Val Vâlcu.

