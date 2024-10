Candidatura Dianei Șoșoacă, invalidată de CCR. Val de reacții din partea oamenilor politici. PNL, atacuri în rafală

Purtătorul de cuvânt al social-democraţilor, Lucian Romaşcanu, spune că "PSD nu are şi nu a avut nicio implicare în justiţie" şi critică afirmaţiile făcute de deputatul PNL Florin Roman referitoare la implicarea PSD în respingerea de către Curtea Constituţională a candidaturii Dianei Iovanovici-Şoşoacă la funcţia de preşedinte al României.



"Cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitaţi, vorbesc aici de Florin Roman, critică, într-o postare plină de tricolor, decizia CCR de azi privind invalidarea candidaturii Dianei Şoşoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influenţată de PSD, câştigător, zice ideologul, al acestei decizii. PSD nu are şi nu a avut nicio implicare în justiţie precum am şi evitat să comentăm deciziile oricărei instanţe, cu atât mai puţin am comentat deciziile CCR. Este o abordare constantă a celor din dreapta, în special PNL şi USR, de a critica deciziile justiţiei contrare intereselor lor şi fiind adepţii unei justiţii independente, dar de partea lor", a scris Lucian Romaşcanu, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, "candidatul PSD accede, evident, în turul doi şi are mari şanse de a câştiga prezidenţialele şi pentru atitudinea de respect faţă de oameni, dar şi faţă de instituţiile fundamentale ale statului".



"Când ai dileme şi dificultăţi să îţi vezi candidatul în finală, despre domnul Ciucă vorbesc, începi să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă. Cam atât despre această altă aberaţie a colegilor liberali. Le aşteptăm şi pe următoarele, au resursele necesare să nu se oprească aici", a mai scris Lucian Romaşcanu.

Mesajul lui Florin Roman





Deputatul liberal Florin Roman a susţinut că eliminarea Dianei Iovanovici-Şoşoacă din cursa pentru Cotroceni "este o făcătură marca PSD".



"Eliminarea Dianei Şoşoacă din cursa pentru Cotroceni, făcută prin mâna majorităţii PSD din CCR, este o făcătură marca PSD. Este ştiut faptul că Marcel Ciolacu este cel mai avantajat de un tur doi cu George Simion, după modelul din 2000, între Iliescu şi Vadim. În varianta unui tur doi cu Nicolae Ionel Ciucă, Ciolacu pierde în faţa electoratului de dreapta", a scris deputatul PNL, pe pagina sa de socializare.

Mesajul lui George Simion

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, sâmbătă, că orice român are dreptul constituţional de a candida şi de a fi ales.



"Orice român are dreptul constituţional de a candida şi de a fi ales. Nicio instituţie nu îi poate lua acest drept. Aştept motivarea CCR pentru o decizie fără precedent", a postat, pe pagina sa de Facebook, George Simion, candidat la funcţia de preşedinte al României.

Mesajul lui Nicolae Ciucă

Și președintele PNL, Nicolae Ciucă critică decizia CCR. Acesta spune că finala prezidențială trebuie să fie decisă de români, nu prin jocuri de culise

"Sunt candidatul PNL la Președinția României. Știu ce înseamnă să respecți deciziile CCR și să nu le comentez, indiferent ce opinie personală am. Recâștigarea încrederii în instituțiile statului român este una dintre prioritățile mele. Parcursul României în Uniunea Europeană și NATO reprezintă singura cauză corectă a poporului român. În asta cred!

Principiul fundamental al liberalismului este libertatatea. Libertatea fiecarei persoane de a decide propria soartă. Libertatea de a alege. Libertatea de a sancționa prin vot comportamentul antidemocratic al celor care le cer votul. În democrație nimeni nu are dreptul să priveze românii de libertatea lor de a decide prin vot. Am câștigat acest drept la Revoluția din 1989. Doar cetățenii sunt cei care trebuie să respingă prin vot orice atitudine și comportament care atentează la democrație.

Pesediștilor care astăzi se bucură de decizia CCR le spun un singur lucru: românii înțeleg când cineva dorește puterea absolută în stat. Finala prezidențială va fi decisă de români, nu prin jocuri de culise și compromiterea unor instituții. Românii vor ieși la vot, iar PSD nu va lua toata puterea politică și economică așa cum vrea acum. Imaginați-vă ce înseamnă o Românie în care PSD are TOT: Președinția, Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituțională. O Cortină Roșie de Fier va cădea asupra României. Românii au o vorbă: de ce îți e frică, nu scapi! PSD nu va scăpa de ceea ce se teme cel mai tare: de o confruntare cu mine în turul 2!" a transmis Ciucă.

Mesajul lui Robert Sighiartău

La rândul său, Robert Sighiartău a atacat de-o manieră foarte dură PSD-ul.

"Ordinea PSD-istă în statul român.PSD și udmr prin reprezentanții săi de la Curtea Constituțională tocmai ce au călcat în picioare un drept fundamental. Dreptul de a fi ales. Doar pentru a-l avantaja pe Ciolacu. Rămâne cum am stabilit.PSD este un pericol pentru democrație. #RS" a scris Sighiartău pe Facebook.





Reacția Elenei Lasconi

Democraţia este şi despre dreptul fiecărui cetăţean de a candida, afirmă liderul USR, Elena Lasconi, candidat la funcţia de preşedinte al României.





"Este o reacţie la cald, dar interdicţia de a candida dată Dianei Şoşoacă pare la prima vedere un vis împlinit pentru domnul Marcel Ciolacu. Un vis împlinit cu ajutorul Curţii Constituţionale, ai cărei judecători se simt ca acasă în biroul PSD din Parlament. Este incredibil cum acelaşi om poate să fie europarlamentar, dar nu are dreptul de a candida la el în ţară pentru o funcţie publică. De doamna Şoşoacă mă despart multe, nu vedem lumea cu aceiaşi ochi, dar dreptul unei femei de a intra în arena politică nu poate fi îngrădit cu chichiţe legislative", a scris Elena Lasconi, pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele USR mai adaugă că următorul preşedinte al României trebuie să fie stabilit de alegători, nu "de manevrele făcute de un sistem corupt şi putred până în măduva oaselor".

Judecătorul Petre Lăzăroiu critică decizia CCR

Și fostul președinte CCR Petre Lăzăroiu critică decizia Curții Constituționale.

"Indiferent care ar fi motivele ele nu trebuie să existe. Deci eu sunt siderat că judecătorii Curții au intrat într-un joc politic, adică indiferent ce dovezi ar fi, dreptul unui cetățean de a candida la președenția României este sacru. Nici nu discut, că se vorbește, că a trădat Mișcarea Națională, că e omul rușilor, nu există așa ceva, " spune Lăzăroiu

