Candidata USR pentru Primăria Craiovei, acuzată de înșelăciune de un ex-fotbalist / video

Ex-fotbalistul Silvian Cristescu a povestit, în cadrul podcastului la perfectu' simplu, prin ce a trecut atunci când a fost partener de afaceri cu Emilia Neagu, candidata Alianței Dreapta Unită (USR-PMP-FD) pentru Primăria Craiovei.

„Te rog să îmi confirmi ceva. Eu știu de la unul dintre foști fotbaliști din generațiile noastre, nu o să îi dau numele acum, că ai avut sau încă ai de-a face cu doamna candidat USR la Primăria Craiovei, Emilia Neagu”, a fost întrebat ex-fotbalistul.

„Din păcate, am avut, o să înțelegi de ce spun din păcate. Mie nu mi-a venit să cred când am văzut că ea candidează. Chiar nu îmi venea să cred și o să vă spun. Eu am cunoscut multă lume, foarte multă lume. Și miniștri și doctori și vagabonzi și tâlhari, toate genurile de oameni, dar dacă e să fac un clasament… între primii 10 mincinoși pe care i-am întâlnit eu, ea, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. După aceea vin alții, dar primele 10 locuri sunt ocupate clar!”, a precizat Silvian Cristescu.

El ar fi fost păgubit cu aproximativ jumătate de milion de euro, bani cu care Emilia Neagu și sora ei s-ar fi îmbogățit. Când au decis că nu mai pot lucra împreună, candidata USR i-ar fi luat nu doar banii, ci și proprietățile, pe care le-a vândut.

„De prin 2006 (se cunosc, n.r.) Cred că prin 2015 ne-am despărțit, am ieșit din relație. Ca victimă, nu știu dacă victimă. Bine, când te tâlhărește cineva de vreo jumătate de milion de euro, nu știu dacă ești victimă sau altceva. Nu știu exact sumele, că au fost mai multe sume. Am fost asociat cu ea 7,8 ani. Chiar și acum mai avem un bun unde am avut și sediul firmei. A rămas proprietatea amândurora. Am avut niște bunuri pe numele lor, ea și sora sa, pe care mi le-au vândut și nu mi-au mai dat niciun ban, dintr-o sumă foarte importantă. Ea, din câte știu, a avut un dosar de cămătărie.

Eu puneam banii, puneam munca și când era câștigul, lua doar ea. După aceea am aflat. Eu, fiind mai mult ocupat cu fotbalul, veneam, aduceam brutul și ea îl împărțea. Ideea e că mie îmi rămânea doar paguba”, a spus Silvian Cristescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News