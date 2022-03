Cand va începe România sa extragă gaz din Marea Neagră? Nicolae Ciucă despre legea offshore

Întrebat despre momentul când România va putea extrage gaz din Marea Neagră, premierul a amintit de angajamentul pe care liderii coaliţiei şi l-au asumat ca, în următoarele doua luni legea offshore să intre în Parlament.

Ramâne de văzut dacă in lege va fi menținută varianta 60 la sută din venituri către statul român, 40 la sută către cei care scot gazul, deoarece premierul Nicolae Ciucă a declarat: „Urmează să vedem. Cifrele sunt cele pe care le-aţi spus dumneavoastră. (...) Cei care trebuie să fie mulţumiţi sunt cei care susţin şi argumentează proiectul de lege, nu mă pricep la energie şi nu pot să spun dacă este nevoie să fiu eu mulţumit. Aici este vorba de a fi o lege care să asigure trecerea la exploatarea gazelor, iar România să fie beneficiarul acestui proiect”, a punctat premierul citat de către Digi24.ro

Ministrul Energiei susținea că gazele din Marea Neagră ar fi ajutat România să facă faţă actualei creşteri a preţurilor la energie în întreaga Europă.

"Pieţele sunt conectate, însă gazele din Marea Neagră ar fi redus şocul şi ne-ar fi dat mai mult spaţiu de manevră pentru a ajuta gospodăriile şi companiile. Ceea ce vreau, şi poate asta va fi o condiţie, este ca decizia finală de investiţii să fie luată în acest an", a mai spus ministrul Energiei. Dacă investiţiile ar fi început în 2018, acum am fi avut gaze naturale. Am pierdut venituri din taxe, securitatea aprovizionării şi posibilitatea de a deveni un jucător regional. Dacă vom mai aştepta mult, vom pierde toate oportunităţile", declara ministrul Virgil Popescu la începutul lunii ianuarie 2022.

Legea Offshore este o lege referitoare la taxarea proiectelor offshore si este ultima din restricţiile impuse asupra sectorului energetic pe care Guvernul de la Bucureşti nu a reuşit până acum să o amendeze pana in momentul de fata. Se pare că actuala coaliţie guvernamentală a căzut de acord în programul de coaliţie că Legea offshore trebuie modificată.

"Vom mai avea o rundă de discuţii în coaliţia guvernamentală, iar Legea offshore va fi modificată în actuala sesiune parlamentară", declara Virgil Popescu la începutul lunii ianuarie 2022, în interviul pentru Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul Energiei a adăugat la cea vreme că şi după modificare producătorii vor fi obligaţi să păstreze 40% din producţia de gaze în România.

