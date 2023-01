Camelia Potec, avertisment: Sunt 50% şanse ca David Popovici să plece din România

"Sunt 50% şanse. Dar, orice ar decide acum, lucrurile se pot schimba. Pentru că obiectivul este să câştige medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Bineînţeles că ne dorim cu toţii să aibă două medalii de aur, dar mai avem până atunci. Momentan, obiectivul este realist, normal, competiţia este dură… E vorba de Jocurile Olimpice. Toate gândurile şi toate planurile se fac până la JO 2024.

În cazul în care, Doamne fereşte, nu iese, în cazul în care se întâmplă ceva, lucrurile pot lua o întorsătură chiar imediat după Jocurile Olimpice. Chiar dacă decizia acum ar fi să nu plece din ţară. Doamne fereşte! Dar poate câştigă două medalii de aur, bate două recorduri mondiale de seniori şi spune: Gata, plec din ţară, îmi văd de studii şi nu mai vreau să fac înot.

În 2021, după terminarea Jocurilor Olimpice, a avut foarte multe oferte. Inclusiv la Federaţie au venit foarte multe oferte. Am spus, da, are oferte, există şanse să plece şi, după această vacanţă, se va decide exact ce urmează să facă. Şi în urma discuţiilor pe care le vom avea împreună, şi în urma ofertelor, după ce o să le vadă pe toate. În momentul în care am început pregătirea cu David şi a intrat în bazin, cred că undeva în 10 septembrie sau 1 septembrie, noi am declarat ca Federaţie că David rămâne în România până la Jocurile Olimpice de la Paris şi se va pregăti în diferite bazine din România sau alte bazine din alte ţări, dacă va pleca în cantonament. Dar el va rămâne în principal, cel puţin 90% din timp, să se pregătească în România cu antrenori români. Proiectul se face pe un ciclu olimpic. Din păcate, acest ciclu olimpic a fost mai scurt, pentru că Jocurile Olimpice au fost în 2021. Deci este de doar trei ani, dar decizia se face pe ciclu olimpic. Orice se poate întâmpla, de aceea nu se fac planurile pentru perioada de după Jocurile Olimpice. Ele se pot schimba", a spus Camelia Potec, conform Click.ro.

David Popovici, nominalizat la titlul de Sportivul Anului în România

"Ministerul Sportului organizează 'Gala Sportivul Anului', un eveniment de anvergură prin care vor fi celebrate rezultatele deosebite ale sportivilor români de pe parcursul anului 2022. Nominalizările de la cele 14 categorii includ sportivi care au dus tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale. Prima ediţia a 'Galei Sportivul Anului' va avea loc pe 26 ianuarie, la Opera Naţională Bucureşti, cu participarea unor nume sonore, atât din sport, cât şi din alte domenii, precum şi a oficialilor de cel mai înalt nivel. Ministerul Sportului îşi propune ca acest eveniment să aducă cinste campionilor români şi să devină o tradiţie, sub umbrela diversităţii, echităţii, a proiectelor de ţară pentru viitor, a unei Românii sănătoase", precizează sursa citată.



Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat că îşi doreşte ca rezultatele bune de anul trecut ale sportivilor români să fie urmate de altele în 2023.



"Noul an vine cu noi obiective importante şi ne dorim ca rezultatele de excepţie de anul trecut să deschidă calea pentru unele la fel de bune în 2023. De aceea, vrem ca 2023 să ia startul cu o recunoaştere a meritelor deosebite ale sportivilor români de pe tot parcursul anului trecut, cel mai bun an al sportului românesc din ultimele decenii. Această realitate, care ne-a adus atâta bucurie tuturor, are în spate munca, sacrificiile, eforturile şi devotamentul unor oameni care merită aprecierea şi recunoştinţa noastră. Este momentul lor. Să le fim alături şi să-i onorăm!", a declarat Eduard Novak, conform Agerpres.

