Călin Georgescu, descris drept „noul Rasputin” de presa din SUA. The Atlantic, amplă analiză despre "omul care și-a șocat compatrioții"

Într-un articol amplu pentru The Atlantic, jurnalista Anne Applebaum a scris despre Călin Georgescu și soția sa. Analiza, intitulată „Noul Rasputin” începe cu descrierea uneia dintre pasiunile lui Geargescu, cea de a înota în apele înghețate, un lucru pe care îl face și Vladimir Putin, președintele Rusiei. În campania dusă online în ultimii ani, candidatul independent la prezidențiale a ținut discursuri din mijlocul unui lac, iar presa din SUA a aminti acest lucru.

"Pini înghețați la marginea unui lac înghețat. Z[pada cade, muzică se aude în fundal. Un bărbat cu părul cărunt, cu o față plăcută, stă lângă lac. Începe să se dezbrace. El merge să înoate, explică el, pentru a-și demonstra credința și opoziția sa față de știință, față de tehnologie, față de modernitate. „Nu am nevoie de Facebook; nu am nevoie de internet; nu am nevoie de nimeni. Am nevoie doar de inima mea”, spune el. În timp ce înoată peste lac, aparent nederanjat de frig, continuă: „Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am încredere deplină în creatorul meu, în Dumnezeu. Imunitatea mea face parte din suveranitatea ființei mele.”.", scrie The Atlantic despre acel moment.

"Călin Georgescu, omul care și-a șocat compatrioții"

"Acesta este Călin Georgescu, omul care și-a șocat compatrioții când a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România din 24 noiembrie, în ciuda faptului că s-a înregistrat cu greu în sondajele de opinie și și-a desfășurat campania aproape în întregime pe TikTok, unde regulile platformei, aparent menite să limiteze sau să reglementează mesajele politice, par să nu fi funcționat.

Dimpotrivă, a folosit tacticile pe care mulți influenți din rețelele sociale le folosesc pentru a apela la algoritmul TikTok. Uneori adăuga muzică de pian blândă și melancolică, implorând oamenii să „voteze cu sufletul tău”. Alteori a folosit subtitrări pop-up, lumini dure, culori fluorescente și muzică electronică, făcând apel la o „renaștere națională” și criticând forțele secrete care ar fi căutat să facă rău românilor", mai scrie sursa citată.

Mesajele controversate ale lui Georgescu

Ulterior, The Atlantic amintește de mai multe mesaje promovate de Călin Georgescu în spațiul public.

„Ordinul de a ne distruge locurile de muncă a venit din exterior”, spune el într-un videoclip. În altul, el vorbește despre „mesaje subliminale” și controlul gândirii, vocea lui fiind însoțită de imagini cu o mână care ține sforile unei păpuși. În lunile premergătoare alegerilor, aceste videoclipuri au strâns peste 1 milion de vizualizări, precizează sursa citată.

"În alte mesaje, acest mistic personaj l-a lăudat pe Ion Antonescu, dictatorul român din timpul războiului care a conspirat cu Hitler și a fost condamnat la moarte pentru crime de război, inclusiv pentru rolul său în Holocaustul românesc. El i-a numit eroi naționali atât pe Antonescu, cât și pe liderul Gărzii de Fier.

S-a întâlnit de două ori cu Alexander Dugin, ideologul fascist rus, care a postat pe X o declarație (ștersă ulterior) că „România va face parte din Rusia”. Și, în același timp, Georgescu laudă calitățile spirituale ale apei. „Nu știm ce este apa”, a spus el; „H₂O nu înseamnă nimic.”, De asemenea, acesta a spus că „apa are o memorie și îi distrugem sufletul prin poluare” și că „apa este vie și ne trimite mesaje, dar nu știm să le ascultăm”. El crede că băuturile carbogazoase conțin nanocipuri care „intră în tine ca pe un laptop”. Soția lui, Cristela, produce videoclipuri pe YouTube despre vindecare, folosind termeni precum acidoză limfatică și metabolismul calciului pentru a-și exprima punctele", mai scrie jurnalista Anne Applebaum.

Astfel, despre soții Georgescu, sursa citată scrie că "ambii promovează „pacea”, un obiectiv vag care pare să însemne că România, care se învecinează cu Ucraina și Moldova, ar trebui să înceteze să ajute Ucraina să se apere împotriva invadatorilor ruși".

Falsa idee de "pace"

"Nici ea, nici soțul ei nu menționează amenințările la adresa securității României care ar crește exponențial în urma unei victorii ruse în Ucraina, nici costurile economice, criza refugiaților și instabilitatea politică care ar urma. Este de remarcat faptul că, deși Călin Georgescu a susținut că nu a cheltuit bani pe această campanie, guvernul României spune că cineva a plătit ilegal utilizatorilor TikTok sute de mii de dolari pentru a-l promova pe Georgescu și că persoane din afară necunoscuți au coordonat activitatea a zeci de mii de conturi false, inclusiv niște instituții de stat care l-au sprijinit.

Hackerii, suspectați a fi ruși, au efectuat peste 85.000 de atacuri cibernetice și asupra infrastructurii electorale din România. Pe 6 decembrie, ca răspuns la constatările guvernului român despre atacuri „agresive” rusești și încălcări ale legii electorale românești, Curtea Constituțională a României a anulat alegerile și a anulat rezultatele primului tur", mai scrie Anne Applebaum.

The Atlantic este o revistă americană cu sediul în Washington, D.C. Acesta conține articole despre politică, afaceri externe, afaceri și economie, cultură și arte, tehnologie și știință.

