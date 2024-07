Notele finale ale acestei sesiuni de bacalaureat s-au afișat. DC News a vorbit cu o absolventă de liceu care a depus contestație. Cum i s-au schimbat notele? E mulțumită de rezultat? Ce părere are despre contestația "în orb"? Vom afla răspunsurile în articol.

Rezultatele s-au afișat, cu greu, pe https://bacalaureat.edu.ro/, la mai bine de o oră după momentul preconizat de Ministerul Educației. Spunem "cu greu" pentru că, la momentul redactării (și publicării!) acestui articol, site-ul NU funcționează. Și nu, de vină nu pare a fi inculpatul "cache", fiindcă am încercat să deschidem pe 3 browsere diferite. Odihnească-se, deci, în pace, așa cum a făcut în fiecare an în situații critice acest site.

"Notele mi-au crescut"

Am vorbit cu absolventa Elvira Ștefania Stochițoiu, de la Liceul Tehnologic Turceni, despre experiența avută la contestații. În continuare, vom afla cum i s-au modificat notele ei și colegilor.

"Era vorba că o să se afișeze rezultatele tot așa cum s-au afișat și prima dată. Adică la 11.30... Și noi așteptarăm cam o oră până să se afișeze.

Notele mi-au crescut. La Română am luat 6,65. La Matematică am luat, inițial, 7,90, iar la Biologie am luat, înainte de contestații, 4,90.

După contestații, la Matematică am luat 8,15, iar la Biologie am luat 5,05.

Am vrut să depun contestație și la Română, dar am zis să nu risc. Că poate scădeau nota și atunci chiar mă dezavantaja, așa că am lăsat cum era.

Știu că un coleg a făcut contestație la Română, având 5, și i-au scăzut la 4. Și la Biologie a făcut contestație, de la 4,80, și a crescut la 5,60. Însă, practic, tot nepromovat rămâne, pentru că i-au scăzut mult la Română", ne-a spus absolventa.

Loteria contestațiilor



Într-un alt articol, vorbeam despre cum condamnații sunt tratați mai bine decât elevii. Lor nu li se poate înrăutăți situația în cazul contestației, însă copiilor, da.

La contestații, semnezi o declarație prin care "menționezi" că iei cunoștință de faptul că, în cazul în care se recorectează lucrarea (iar printr-o conjuncție a astrelor ai luat o notă mai mare decât meritai), această notă poate scădea. Și toate astea "în orb"!

Nu-ți vezi lucrarea nici măcar pentru o secundă înaintea depunerii contestației, pentru că acest lucru "ar presupune modificarea legislației aplicabile, proceduri specifice/revizuite dedicate colectării adreselor de mail, transmiterii securizate a lucrărilor etc.", adică lucruri perfect realizabile în epoca noastră.

"Eu nu mi-am văzut lucrarea, pentru că nu ne-au lăsat. Ne-au lăsat doar să depunem cererile.

Ar fi mai bine să vedem și noi lucrările, pentru că, practic, cum ieși din sală, poate mai uiți unele detalii pe care le-ai scris, nu ți le mai aduci aminte concret, iar asta se întâmplă din cauza emoțiilor.

Și e mult mai bine să confrunți lucrarea cu baremul, să vezi dacă e așa cum ai scris... ca să concluzionezi dacă are rost sau nu să faci contestație. De asta zic că e mai bine să vedem lucrarea înainte.

În legătură cu declarația pe proprie răspundere pe care am semnat-o, că nota poate să îmi crească sau să îmi scadă... Eram conștientă că șansele sunt 50%-50%.

Dar eu m-am gândit la partea că trebuie să-mi crească pentru că nu aveau voie să-mi dea sub, pentru că nu aveau de unde să-mi scadă. Eu știu ce am scris", ne-a mai spus Elvira.

"Profesorii au făcut mișto de mine"

Elvira ne-a povestit cum, în momentul în care a vrut să depună cererea pentru recorectarea lucrării, profesorii i-au râs în față.

"Comisia pentru soluționarea contestațiilor nu e de la noi din liceu. A fost o comisie de la București și o comisie de la Târgu Jiu. Când am fost să depun contestațiile, am specificat că vreau să depun contestație la două materii.

Și mi-au dat două cereri diferite, dar o singură copie a buletinului rămânea la ei. Așa că am făcut contestație. Prima dată am făcut-o la Mate și după la Biologie.

În cererea respectivă se specifica ce notă ai luat. Unei profesoare din comisie i-a părut rău că am luat 4,90 la Biologie, dar una a început să facă mișto de mine: cum să iei 4,90?

Înainte de asta, când am fost să depun actele, m-au luat la mișto profesorii de mate că risc dacă fac contestație la Matematică, eu având 7,90. Însă nota nu-mi convenea.



Și le-am spus: nu, eu știu că nu trebuia să iau sub 8,50. De ce să nu fac contestație? Și-mi ziceau: da, e dreptul tău, nu îți putem limita dreptul ăsta, dar na, e riscant, că se poate să-ți și scadă, nu doar să-ți crească.

Și am zis că știu, sunt conștientă de lucrul ăsta. Dar, până la urmă, e dreptul meu și n-ar avea de ce să-mi zică chestiile respective", a conchis Elvira.

