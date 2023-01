Călătorie în jurul lumii cu câinele pe motocicletă. Jess: Stă cu botul pe umărul meu în timp ce conduc

Nu în fiecare zi vezi un ciobănesc german pe locul din spate al motocicletei. Jess Stone și câine ei Moxie atrag toate privirile pe şosea. "Pasagerii fiecărei maşini care trece pe lângă noi își scot telefoanele, aproape că provoacă accidente pentru că încearcă să facă o poză", povestește ea pentru CNN Travel.

Originară din Canada, Stone a învățat pentru prima dată să conducă o motocicletă pe străzile laterale din Liberia, unde ea și Greg locuiau la acea vreme. "Să-ți pui partenerul să te învețe cum să mergi pe motocicletă nu este cel mai bun lucru", adaugă ea. "Nu a fost foarte răbdător cu mine". Odată ce s-a simțit în sfârșit în largul ei pe motocicletă, cuplul, care este căsătorit de opt ani, a plecat împreună într-o călătorie de opt luni cu motocicleta din America de Nord până în America de Sud. La câțiva ani după ce s-au întors, s-au mutat în Guatemala, iar Moxie a intrat în viața lor. "Ea m-a ales 100%", spune Stone, povestind momentul în care a văzut-o prima dată pe căţeluşă. "Era acolo, la picioarele mele, așteptând să o iubesc".

Stone şi soțul ei erau hotărâți să o includă pe Moxie în călătoriile lor, dar "nu am vrut un ataș sau o remorcă sau ceva care să schimbe cu dinamica călătoriei". Au început rapid să proiecteze ceea ce avea să devină mai târziu K9 Moto Cockpit, un suport pentru câini pe motocicletă pe care îl fabrică în Guatemala, împreună cu o gamă de echipamente pentru câini în aer liber, prin intermediul companiei lor Ruffly.

"Toată lumea întreabă întotdeauna cât durează să înveți câinele să meargă pe motocicletă", spune Stone. "Sincer, lui Moxie i-a luat un week-end. "Mie mi-a luat mult mai mult să mă simt confortabil având o greutate atât de mare în spate, pentru că nu am condus niciodată cu un pasager." După ce a decis că este pregătită pentru o altă mare aventură, de data aceasta cu Moxie alături de ea, Stone a luat legătura cu organizația non-profit globală Girl Up - o inițiativă de dezvoltare a leadership-ului pentru fete - și s-a născut aventura GoRUFFLY Around the World. "Evident, am vrut să călătoresc în lume", spune Stone, care își propune să strângă 100.000 de dolari pentru proiectele globale de responsabilizare ale Girl Up. "Dar am vrut, de asemenea, să le arăt oamenilor că se poate face acest lucru cu un câine mare". Faptul că a putut să o ia pe Moxie în această călătorie specială a făcut-o cu atât mai specială pentru Stone.

Călătorie cu peripeţii. Moxie e considerată "marfă neînsoţită"

Deși inițial plănuiseră să călătorească din Guatemala până la Oceanul Arctic și să traverseze Canada, înainte de a zbura spre Spania și de a se îndrepta spre Africa, creșterea semnificativă a costurilor din cauza mai multor probleme, inclusiv creșterea prețului petrolului și lipsa de aprovizionare i-a forțat să își schimbe traseul.

Stone a mai spus că Moxie trebuie să fie transportată într-o ladă de dimensiuni uriașe ca marfă neînsoțită, din cauza dimensiunilor sale. Acest lucru a însemnat că numai pentru ea costul total ar fi fost de aproximativ 6.500 de dolari, incluzând taxele veterinare, transportul de marfă și taxele de export internațional de animale de companie din Toronto până în Spania, dacă ar fi respectat planul lor inițial.

De asemenea, prețul de transport al motocicletelor lor crescuse semnificativ în momentul în care au început călătoria. Până acum, cel mai mare obstacol pe care l-au întâmpinat a fost faptul că a trebuit să își înlocuiască motocicleta în luna mai. După ce s-a confruntat cu diverse "probleme legate de scurgeri de ulei", Stone a aflat că BMW-ul ei din 2013, G650GS, va necesita o reconstrucție extrem de costisitoare a motorului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News