Burduja, după protestul marca AUR: Totul a fost o păcăleală regizată. Bate crivățul dinspre Est și se simte. Să deschidem bine ochii

„Acum 32 de ani i-am văzut pentru prima oară pe părinții mei plângând de fericire. Generația mea avea șansa atunci, spuneau și bunicii, “sa nu mai fie de sacrificiu”. E de dezbătut dacă a fost sau nu așa. Cert e că pentru această șansă românii s-au pus atunci în calea gloanțelor și au dat jos prin jertfă un regim odios.



Astăzi am fost în Parlamentul României, ca reprezentant al dumneavoastră, cetățeni ai acestei țări. Ședința a început într-o notă solemnă, cu un moment de reculegere. Nimic nu anunța ce a urmat. După 32 de ani, am asistat în plenul Camerei Deputatilor, în “templul democrației”, la un spectacol cinic și nedemn. Urlete, îmbrânceli, lipsă de respect față de orice fel de reguli.



Sa fie CLAR pentru toată lumea: NU, nu s-a pus nicio clipă problema unui vot astăzi legat de certificatul verde. Totul a fost o păcăleală regizată. Spre folosul cui?



Să deschidem bine ochii. Cineva are niște interese clare față de România - și nu în interesul românilor. Bate crivățul dinspre Est și se simte. Ce se dorește? În primul rând: să ne pierdem încrederea în democrație și în libertate - fix idealurile pentru care a luptat și a plătit cu viața generația ‘89.



În al doilea rând, să fim dezbinați. Un popor dezbinat este un popor slab, ușor de controlat și de manipulat. E mai important ca oricând să investim în educatie și, din păcate, bugetul pe care îl dezbatem astăzi încalcă (din nou) legea privitoare la alocarea de 6% din PIB.



Ce avem de făcut? E mai important ca oricând sa fim RESPONSABILI, să căutăm ADEVARUL și să ne RESPECTĂM unii pe alții. Nu e ușor. Cântecul de sirenă al extremismului a păcălit pe mulți în istorie. Suntem datori să nu repetăm greșelile trecutului, daca vrem sa fim vrednici de moștenirea celor care acum 32 de ani s-au ridicat pentru libertate și democrație.



PS Poza este de azi, din plenul Camerei Deputatilor. Teoretic, eram in procedura de vot.



PPS Azi plenul a adoptat, practic in unanimitate, inițiativa mea legata de Ziua Națională a Lecturii (România e pe ultimul loc în Europa la citit)”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News