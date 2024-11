Bulgaria se așteaptă în acest an la 13 milioane de turiști străini, România doar visează. Alin Burcea, șeful ANAT, arată ce au ei și nu avem noi

Suntem vecini, ambele țări avem ieșire la Marea Neagră, deci ne-am aștepta să avem la fel de mult succes la turiști, dar undeva România greșește și rămâne mult în urma Bulgariei.

Cu 10,7 milioane de turişti străini care au vizitat Bulgaria în perioada ianuarie-septembrie 2024, ţara a înregistrat o creştere de 2,5% comparativ cu anul de vârf 2019, înaintea pandemiei, potrivit Novinite. Astfel, Sofia este în grafic pentru a-şi îndeplini obiectivul ambiţios de a avea până la finalul anului 13 milioane de vizitatori străini şi de a genera venituri din turism de 14 miliarde de leva, potrivit Agerpres.

Turiştii români continuă să fie pe primul loc





Mai mult decât atât. Conform Institutului Naţional de Statistică (NSI), 2024 ar putea fi cel mai de succes an din istoria turismului bulgar. Și culmea, turiştii români continuă să fie pe primul loc, alegând litoralul Bulgariei în locul celui de la noi. În plus, le-a sporit și numărul de vizitatori din Marea Britanie, Germania, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Turcia şi Franţa.



În primele nouă luni din acest an, 7,5 milioane de turişti au stat în unităţi de cazare turistică, un avans de 3,9% faţă de perioada similară din 2023 şi o expansiune de 9,4% faţă de 2019. Veniturile obţinute din înnoptările turiştilor în structuri de cazare au ajuns la 2,1 miliarde de leva în perioada ianuarie-septembrie 2024, o creştere de 15,4% faţă de 2023.



Astfel, acum analiştii estimează că Bulgaria îşi va depăşi obiectivul, ajungând la un nivel de 13,1 milioane de vizitatori străini până la finalul acestui an, depăşind numărul de turişti străini din 2023 (12,6 milioane).

Șeful ANAT arată ce au bulgarii și nu avem noi

Întrebat ce au bulgarii și nu avem noi de reușesc să atragă atât de mulți turiști, Alin Burcea, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism a spus:

"Pe partea de litoral, Bulgaria, față de noi, a construit mult. Majoritatea hotelurilor de pe litoralul din Bulgaria sunt noi, la noi sunt hoteluri vechi și 80-90% dintre ele refăcute. Deci e o diferență, la ei produsul este nou. Am citit undeva că au 1,3 piscine per hotel. Noi cred că avem 0,3, adică trebuie să construim piscine, piscine acoperite chiar, pentru că în lunile aprilie-mai trebuie să fie piscine acoperite pentru că sezonul se duce acum puternic în mai și septembrie, sunt luni foarte bune, dar apa este rece, deci trebuie să avem piscine acoperite. În plus, trebuie să avem promovare. Anul acesta nu am văzut niciun charter care să aterizeze pe aeroportul din Constanța. Deci am fost anul trecut la Burgas și era nebunie vara, venea un avion, pleca altul. Deci trebuie să investim bani în promovare, e foarte clar, și produsul trebuie reperat. Haideți să ne uităm cum arată aeroportul din Burgas și din păcate cum arată aeroportul din Constanța".

Un alt defect al României este că nu știm exact de unde ne vin turiștii pentru că nu avem o statistică, spune Alin Burcea, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism.

"La noi, din păcate, statistica stă prost. E mai mult vorba de trecerea de frontieră și dacă mă uit la trecerea de frontieră par a fi mai mulți turiști din Germania, dar sunt cetățeni germani de origine română care vin acasă. Și atunci dacă nu e o statistică iarăși este un minus al nostru. Dacă nu ne punem la punct să știm cine sunt turiștii care vin cu adevărat nu vom ști. Sunt foarte mulți maghiari care vin. Dar mulți vin acasă sau vin ca și turiști? E greu de știut", ne-a mai spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News