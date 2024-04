Boala Monicăi Pop: I-am zis doctorului că dacă pune mâna pe mine îl omor, așa dureri aveam! Eu credeam că, de fapt, am colon iritabil

'Vreau să vă spun că eu sunt una dintre victimele, într-un fel a neglijenței, pentru că am avut niște tulburări digestive și le-am interpretat ca fiind colon iritabil. Și îmi treceau aceste tulburări cu tratamentul de colon iritiabil. Sigur că este mult stres la conducerea unui spital, sunt multe probleme. Astfel că nu m-am dus la timp la spital, pentru că am zis că e colon iritabil. Aveam o prietenă, o actriță care îmi zicea: Du-te și fă o ecografie!, iar eu îi răspundeam să își vadă de scena și rolul ei și să mă lase în pace pentru că eu doar colon iritabil am.', a zis Monica Pop.

'De abia am ajuns la Spitalul de Urgență. Una din colegele mele, Dorina Bunea, l-a chemat pe Mircea Beuran. I-am zis că dacă pune mâna pe mine îl omor, așa dureri mari aveam! Și mi-a făcut o morfină și a putut să mă examineze. Asta a fost greșeala mea, că nu m-am dus din start la investigații medicale.', a spus Monica Pop.

Ce boală avea, de fapt, Monica Pop? Aflați pe Spectacola.ro:

https://www.spectacola.ro/boala-medicului-monica-pop-i-am-zis-doctorului-ca-daca-pune-mana-pe-mine-il-omor-asa-dureri-mari-aveam-eu-credeam-ca-de-fapt-am-colon-iritabil_38005.html

