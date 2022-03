Bitcoin a scăzut sub pragul de 40.000 de dolari. Mai este rentabil?

Bitcoin și alte criptomonede și-au pierdut din valoare joi, pe măsură ce o parte din entuziasmul inițial din jurul ordinului executiv al președintelui american Joe Biden privind activele digitale a dispărut.

Bitcoin a scăzut în ultimă instanță cu mai mult de 6%, la 39.195,17 USD, conform Coin Metrics, citat de CNBC. Miercuri, bitcoin a crescut la 42.577 USD după ce a început ziua de tranzacționare la un nivel de aproximativ 38.744 USD.

Alte criptomonede, cum ar fi eterul și XRP, s-au tranzacționat, de asemenea, la prețuri scăzute.

Creșterea de miercuri a venit pe fondul optimismului din jurul ordinului executiv al președintelui Biden privind criptomonedele. Ordinul se concentrează pe șase domenii cheie: protecția consumatorilor, stabilitatea financiară, activitate ilicită, competitivitatea SUA în industrie, incluziunea financiară și inovare responsabilă.

Unii jucători importanți din industria criptomonedelor au lăudat mișcarea guvernului SUA. Cameron Winklevoss, co-fondatorul platformei de schimb de criptomonede Gemini, l-a numit un „moment important”.

Dar nu toți experții au fost convinși de ordin.

1/ @potus’s executive order on crypto is a watershed moment. It paves the way for thoughtful national crypto regulation that will allow builders to build onshore and ensure that the US remains a leader in crypto — creating greater independence, choice, and opportunity for all.