Barna: În PNL e o competiție de cine dă mai multe castane USR PLUS

Întrebat despre oportunitatatea ieșirii de la guvernare, după ce candidații PNL au lansat atacuri la adresa USR PLUS, Dan Barna susține că acestea sunt „elemente de retorică de campanie” și că așteaptă să treacă luna septembrie.

„În PNL este o competiție de cine dă mai multe castane USR PLUS. N-am ce să comentez foarte mult, este un lucru pe care îl observăm cu toții. Așteptăm să treacă acest super septembrie, în care toate cele trei partide au alegeri, și apoi să ne întoarcem mai asumat pe programul de guvernare și pe reformele de acolo. Dincolo de asta, sunt elemente de retorică de campanie”, a spus Dan Barna, liderul USR PLUS, luni după-amiază.

Conform acestuia, USR PLUS nu va ieși de la guvernare cât timp crede că poate să contribuie la schimbarea României.

„Cel mai simplu ar fi să ieșim de la guvernare, numai că românii care au dat credit USR PLUS în Guvernul României și în Parlament, cu ponderea pe care o avem, ne-au cerut să luptăm pentru România. Cât timp credem că putem să contribuim la schimbarea de care avem nevoie, o să continuăm să ducem această luptă”, a mai spus Dan Barna.

Dan Barna propune protocol cu BOR pentru susținerea vaccinării împotriva COVID

Vicepremierul Dan Barna, lider USR PLUS, îi cere premierului Florin Cîțu să inițieze un dialog cu Biserica Ortodoxă pentru a deveni partener pentru vaccinare. „Cred că este momentul să discutăm foarte clar și-i voi propune premierului ca, în ședința de Guvern, să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă și un parteneriat cu Biserica Ortodoxă, ca partener pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru, și iată - Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil, sunt convins și am încredere în înțelepciunea și a celorlalți ierarhi că acest mesaj este timpul să fie dat, tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm, pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat”, a spus, tot luni după-amiază, Dan Barna. Continuarea, AICI!