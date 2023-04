BANCUL ZILEI: Bulă tot vine bătut la școală

- Păi, știți, suntem o familie săracă, și eu cu mama și cu tata dormim în același pat.

- Și?

- Păi, aseară tata m-a întreaba: "Bula,dormi?" la care eu zic "nu", și atunci tata îmi dă un pumn în ochi...

- Vezi, zice diriga, dacă diseară tac-tu te întreabă din nou, tu să taci, ai înteles Bulă?

- Bine doamnă dirigintă, așa am să fac...

A doua zi Bulă vine cu amândoi ochii umflați...

- Ce-ai pățit, n-ai facut cum ți-am zis?

- Ba da, cum nu, așa am făcut. M-o întrebat tata dacă dorm și eu am tăcut din gură. Apoi l-am auzit pe tata zicand :"hai!" la care eu am întrebat:"unde?"

A treia zi Bulă vine cu ochii și buzele tumefiate din cauza loviturilor.

- Ce-ai pățit, n-ai făcut cum ți-am zis?

- Ba da, cum nu, așa am făcut. M-o întrebat tata dacă dorm și eu am tăcut din gura. Apoi l-am auzit pe tata zicand :"hai!" și eu am tăcut din gură. După un timp am auzit-o pe mama: "ah, mă mănâncă!" și pe tata: "ah, mă mănâncă!". Și atunci am ieșit pe balcon și-am început să urlu:

- "Sariți că ne mănâncă pe toți!"

Urmatoarea zi Bula vine și mai bătut la școală.

- Bulă ce s-a mai întâmplat, îngtrebă diriginta?

- Pai, știti , aseară când tata m-a întrebat dacă dorm eu am tăcut...

- Și?

- Și când a zis hai eu am tăcut...

- Și?

- Și când mama a zis că o mănâncă eu am tăcut...

- Și?

- Și la un moment dat mama zice: "Se deschide gara...", iar tata "Vine trenul", si eu atunci am țipat:

- STOP! Biletele la control!...

