Badea, după interviul lui Ciolacu de la DC News: Nici n-a terminat întrebarea, că deja a răspuns

Mircea Badea a făcut referire la declarația lui Marcel Ciolacu privind șansele lui Klaus Iohannis la funcţia de secretar general a NATO.

„Make Ciolacu pride again! Dânsul ne-a zis la DC News că s-ar simți mândru ca Iohannis să fie următorul secretar general al NATO. A zis: „Are șanse! Are șanse!” Nici n-a terminat întrebarea doamna de la DC News, că deja Ciolacu spunea: „Are șanse! Are șanse!” Și atunci eu sunt fan și eu îl susțin. Și îl și votez. Trebuie să fie un moment al votului. Eu zic să comasam localele și europarlamentarele cu alegerile pentru NATO”, a zis, amuzat, Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Cum se alege secretarul general al NATO

Secretarul general al NATO este o personalitate politică (civil) de rang înalt dintr-o țară membră NATO, numită de statele membre pentru un mandat de patru ani. Selecția se realizează prin consultări diplomatice informale între țările membre, care propun candidați pentru post.

Nicio decizie nu este confirmată până când nu se ajunge la un consens asupra unui singur candidat. Poziția a fost deținută în mod tradițional de o personalitate politică europeană de rang înalt.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că preşedintele Klaus Iohannis are şanse să devină secretar general al NATO şi că niciun „lider decident” nu este împotriva lui.

Premierul a fost întrebat, la DC News, dacă sunt reale şansele lui Klaus Iohannis la funcţia de secretar general a NATO.

„Are şanse. Cea mai mare şansă a domnului preşedinte este că împotriva lui nu este nimeni cu un vot negativ. Nu există un lider decident care să spună nu Klaus Iohannis. În ceea ce îl priveşte pe domnul Rutte (Mark Rutte - n.r.) am văzut că deja există Ungaria, unul dintre statele care au spus că nu sunt de acord. Eu sunt mândru de orice român care ajunge într-o poziţie importantă în lume”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că preşedintele României „are nişte argumente puternice” pentru funcţia de lider NATO, iar „estul Europei trebuie să fie reprezentat în structurile europene şi în structurile nord-atlantice”.

