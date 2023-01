Avocatul Colțan Tudor, reacție după știrile conform cărora „avocații vor dispărea”: Fața în față cu inteligența artificială: Adevăratul pericol pentru profesiile juridice

„Fața în față cu inteligența artificială: 3 idei despre “primul avocat-robot” și adevăratul pericol pentru profesiile juridice. Săptămâna trecută m-am intors de la New York și am citit știrea despre deja celebrul “primul avocat-robot”. Bineințeles că o astfel de știre face “senzație” și că apetitul audienței pentru titluri precum “avocații vor dispărea” nu e ceva nou. Primul care a fost pe placul audienței a fost Shakesphere, cu celebrul citat “First, let’s kill all the lawyers”.

Dar să revenim la subiect. La MoMA am văzut o instalație spectaculoasă, pe care eu aș numi-o “Față în față cu inteligența artificială”, pentru că un artist talentat a folosit un algoritm A.I pentru a analiza ultimii 200 de ani de artă de la MoMA și a crea ceva nou și incredibil.

Va înlocui inteligența artificială artistul? Niciodată. Pentru că emoția este unică. Opera este generată cu inteligența artificială, dar emoția este a artistului. Și așa va fi mereu. Și acum ideile la care m-am gândit fără să vreau, în fața instalației, având în minte titlurile pompoase din mass-media.

Am zis să le scriu astăzi, pentru că a trecut hype-ul de săptâmâna trecută și putem puncta lucrurile cu adevărat esențiale.

1. “Primul avocat robot”, așa cum s-a entuziasmat toata lumea, nu e chiar primul… Faptul că o companie americană are un soft care folosește inteligența artificială în domeniul juridic și îl numește “primul avocat robot” nu e ceva nou. Toată lumea a uitat de proiectul “Ross” al IBM din 2016 despre care s-a spus așa: “One of the country’s biggest law firms has become the first to publicly announce that it has “hired” a robot lawyer to assist with bankruptcy cases. The robot, called ROSS, has been marketed as “the world’s first artificially intelligent attorney.” Așadar, ce s-a încercat în 2016 fără succes se va întâmpla în februarie anul acesta, dar în fața unei instanțe de judecată.

2. Titurile senzaționale pe acest subiect sunt mai degraba despre o strategie buna de PR și mai puțin despre inovație în domeniul juridic E de-a dreptul amuzant să vezi cum articolele de presă au titrat cu litere de-o șchioapă “dispariția avocatului”, în condițiile în care compania vrea să plătească cu 1 milion de dolari un avocat care să fie de acord să spună în fața instanței de judecată ce îi dictează softul prin căști. A se vedea declarația companiei: “DoNotPay CEO Joshua Browder made a wild proposition to any lawyer slated to argue an upcoming case in front of the U.S. Supreme Court. Let DoNotPay's AI lawyer, which is built on OpenAI's viral GPT-3 API, argue the case before the court, Browder said, in exchange for $1 million”.

3. Avocatura a fost, este și va fi despre oameni, pentru oameni, cu oameni. Indiferent de speță, primul aspect pe care îl caută un om la un avocat este sentimentul de încredere, iar acest sentiment puternic uman nu poate fi “digitalizat” sau “înlocuit” niciodată. Îmi aduc aminte prima conferință din România pe subiectul inteligenței artificiale în domeniul juridic (cu mult timp înainte de pandemie) și la fel de bine imi aduc aminte reacția colegilor la unele afirmații cu privire la digitalizarea sistemului judiciar. Una e să vorbim despre avantajele tehnologiei și alta e să vorbim despre dispariția profesiilor juridice. Până la urmă s-a înțeles, dar cam târziu. Și a fost nevoie de o pandemie…

Și acum, în loc de concluzie, unde este adevăratul pericol pentru profesiile juridice?

Răspunsul este dureros și trebuie să ai curaj să-l spui cu voce tare: fix în interiorul profesiilor juridice. De ce? Câteva exemple punctuale.

De ce să nu-și dorească unele companii înlocuirea avocaților când chiar unii colegi “avocați” au început să presteze în mod ilegal “consultanță juridică” pe SRL-uri?

De ce ți-ai mai dori să fii numit avocat dacă tu te-ai transformat într-un simplu “vendor” care atrage “clientelă” prin inducerea oamenilor în eroare sau cu “mega super oferta”, “discount 90%” sau “Black Friday”?

Nu oamenii au început să bagatelizeze serviciile avocațiale, ci unii dintre noi, chiar în interiorul profesiei. Nu poți să copiezi strategii de “marketing” din SUA care se aplică la pantofi și chiloți și să le aplici la servicii avocațiale. Și, după aceea, tot tu să te plângi despre cât este de “nasol în avocatură”.

De ce să nu apară anumite proiecte de magistrați cu inteligență artificială când noi ne batem joc de judecătorii umani? Cu condiții inumane de lucru și presiune socială uriașă. În fața exodului din magistratură și a lipsei de magistrați… sună tentant un viitor în care “o rezolvăm cu niște roboți”.

Din păcate, unele idei de proiecte de “automatizare” a Justiției apar și din cauza unor magistrați care au început să automatizeze motivările cu celebrul “copy-paste”. Nimic nu e mai trist pentru un justițiabil să iși găsească “dreptatea” făcută cu “copy-paste” și cu niște elemente “extra” din altă speță.

De ce să mai aibă oamenii încredere în profesiile juridice când ne văd că noi între noi nu reușim să ne respectăm? De la un banal “bună ziua” la care magistratul nu răspunde sau de la răutați inutile între colegi care refuză o cerere motivată de amânare sau tot felul de “hate-uri” gratuite.

In final, poate astfel de titluri bombastice în presă și entuziasmul societății la ideea de “dispariția avocatului și a magistratului” (fără să cunoască adevăratele pericole) ar trebui să fie un semnal serios de alarmă pentru profesiile juridice. Să ne reformăm. Și să ne respectăm. Avocații nu vor dispărea din cauza inteligenței artificiale. Magistrații nu vor disparea din cauza inteligenței artificiale. Ține doar de noi să ne adaptăm în fața tehnologiei și a vremurilor.

Și, pe același ton optimist cu care v-am obișnuit, avocatura și magistratura au rezistat de peste 2.000 de ani în fața multor provocări. Vom rezista și în fața inteligenței artificiale și o vom transforma într-o uneltă eficientă în procesul judiciar făcut de oameni, pentru oameni și cu oameni. Se va întâmpla la fel cum celebra mașină de scris pe care am găsit-o la Tribunal la începutul carierei mele s-a transformat în iPad sau cum soluțiile din condică s-au transformat intr-o mesaj automat prin sms datorită unui soft. Exemplele pot continua, dar un lucru e clar pentru mine: sentimentul oferit de strângerea de mână a unui client mulțumit de soluție sau lacrimile de supărare când vezi că ai pierdut un proces nu le vom găsi la roboți și nu sunt facturabile. Fac parte din ADN-ul profesiei. Avocatura nu este doar o simplă profesie, ci o vocație care “nu se codează” și nici nu se “automatizează” vreodată”, a scris avocatul Colțan Tudor pe Facebook.

