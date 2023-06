Avionul care trebuia să transporte Naţionala României în Elveţia s-a stricat

Avionul cu care echipa naţională de fotbal a României ar fi trebuit să facă duminică deplasarea din Kosovo spre Elveţia s-a defectat, astfel încât "tricolorii" au fost nevoiţi să ajungă de la Prishtina la Zurich cu alte două aeronave, a anunţat, duminică, selecţionerul Edward Iordănescu, într-o conferinţă de presă.

"Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost şi o întârziere, am făcut şase ore de la momentul de când am plecat din hotel din Kosovo până când am intrat în hotel în Elveţia. Important este că nu s-a stricat în zbor. Dacă suntem aici, înseamnă că suntem sănătoşi şi asta este o provocare, le luăm pe toate cum le primim. Încercăm să ne energizăm, să ne capacităm, să ne motivăm şi, dacă trebuie, să schimbăm şi la Bucureşti aeronava, dar ducem puncte cu noi, eu sunt mulţumit cu asta", a declarat selecţionerul Edward Iordănescu, potrivit Agerpres.

România a remizat cu Kosovo (0-0), vineri seara, la Prishtina, iar luni va întâlni Elveţia în Grupa I a preliminariilor EURO 2024 (Swissporarena - Lucerna, ora 21:45).

Lista jucătorilor convocaţi pentru meciul cu Elveţia:

Portari: Ştefan Târnoveanu (FCSB), Marian Aioani (Farul Constana), Horaţiu Moldovan (Rapid Bucureşti);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Huesca), Cristian Manea (CFR Cluj), Andrei Burcă (CFR Cluj), Radu Drăguşin (Genoa), Ionuţ Nedelcearu (Palermo), Adrian Rus (Pisa), Mario Camora (CFR Cluj), Raul Opruţ (Hermannstadt);

Mijlocaşi: Marius Marin (Pista), Tudor Băluţă (Farul Constana), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Darius Olaru (FCSB), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns), Alexandru Cicâldău (Ittihad Kaleba), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Deian Sorescu (FCSB), Olimpiu Moruţan (Pisa), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma);

Atacanţi: George Puşcaş (Genoa), Denis Alibec (Farul Constanţa), Louis Munteanu (Farul Constanţa).

