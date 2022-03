Autoritățile de la Kiev anunță că hackerii au spart site-urile guvernamentale locale și anunță capitularea Ucrainei

Oficialii ucraineni avertizează că hackerii au spart site-urile guvernamentale locale pentru a răspândi informații false că Ucraina a capitulat și a semnat un tratat de pace cu Rusia, relatează Reuters.

Un număr nedezvăluit de site-uri web oficiale ale „autorităților regionale și guvernelor locale” au fost deturnate și folosite pentru a răspândi „minciuni” cu privire la un acord care ar pune capăt luptei, a declarat serviciul de stat al Ucrainei pentru comunicații speciale și protecție a informațiilor.

Agenția a spus că „inamicul” a fost responsabil pentru pirateria informatică. Nu a fost imediat clar la ce site-uri web se referă autoritățile, notează TheGuardian.

WARNING! ANOTHER FAKE!

The enemy has broken into some sites of regional authorities and local governments and spreads through them lies about the alleged "capitulation and signing of a peace treaty with Russia."

It's a FAKE! pic.twitter.com/KlzBDRZjsI https://t.co/ersCWqhLOh