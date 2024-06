Atenție la profeții falși și maeștrii din online! Iosua Faur, avertisment: Cercetați duhurile! Nu oricine vorbește despre Dumnezeu vine de la Dumnezeu

E plină lumea de falși predicatori. Sunt acei indivizi cu pretenții de lideri religioși care, așa cum zice pastorul Iosua Faur, “nu predică din Scriptură, dar se folosesc de Scriptură”. Sunt cei care spun că au o legătură specială cu divinitatea, dar care în realitate își folosesc influența pentru câștiguri personale sau pentru a manipula și controla adepții. Acțiunile lor pot varia de la simple înșelătorii financiare până la comportamente abuzive și periculoase, învățături greșite și presiune psihologică.

Și eu am umblat printre "maeștri"

Ca o paranteză, și mie mi-a fost dat să întâlnesc de-a lungul anilor evangheliști, misionari și proroci carismatici, de-a dreptul muzicali, cu un discurs absolut îmbătător, gata să te ia pe sus și să te poarte peste lumi dar, din păcate, pe cât de dulci în vorbă pe-atât de strâmbi în faptă. De la Copiii lui Dumnezeu (Children of God) – controversata grupare care a intrat, cu ani în urmă, într-un scandal internațional legat de abuzuri și rele tratamente aplicate minorilor, Pactul Mare, Familia Internațional, Loja Divină, Legământul Tăcut (The Silent Vow), Marea Casă a Domnului (Big House of God), Armata din Ceruri, Scientology până la grupări mici care promit iertare, mântuire și viață veșnică în schimbul unui jurământ rostit online, pe Zoom, în timp ce ții mâna într-un pahar cu apă... pe toate le-am cunoscut iar pe unele chiar le-am experimentat personal, cele mai multe în Sibiu, Brașov și Galați. Cum de? Pentru că întotdeauna am fost o “căutătoare” (un seeker, cum zice americanul), mi-a plăcut să aflu, să știu, să descopăr, să cercetez și mi-am dorit, dincolo de toate, să-l găsesc pe Dumnezeu și să am o viață de credință autentică.

Și L-am găsit în cele din urmă. Dar numai după multe și ciudate tărășenii care m-au făcut, ani de zile, să mă îndoiesc de mine și de Cuvânt, să cred că adevărul unora e Adevărul Universal, să-mi dau inima la schimb pe două vorbe “cu lipici” și să mă înzorzonez cu “gablonțuri spirituale” (cum bine spune predicatorul Iosua Faur).

Atenție la “stegulețele roșii”!

Liderul Bisericii Creștine Baptiste “Sfânta Treime” din Brăila atrage atenția asupra falșilor proroci care aduc după ei din ce în ce mai mulți urmăritori, fani, discipoli, învățăcei, elevi – spuneți-le cum vreți. Mulți dintre ei se autoproclamă maeștri. Îl amestecă pe Dumnezeu cu așa-zisele arte ale divinației, cu puteri vindecătoare “câștigate” de pe urma vreunui ritual cu cărți deschise, un bec aprins la miezul nopții și-un pic de vânt venit dinspre balcon.

Sunt de găsit astăzi atât de ușor! În online, în aplicații, pe YouTube, pe siteurile proprii, în podcasturi, în librăriile online, pe Reddit, da’ unde nu poți da de astfel de mii de “Mesia” reîncarnați, cu palme magice și “har înmulțit”, cu studii aprofundate în simbolistică, parapsihologie, chirurgie în lumină, colegii biblice absolvite în afară, mentorate sub “aripa” nu știu cărui guru notoriu de peste ocean și atâtea alte atestate care, spun ei, îi îndreptățesc să vestească pe Dumnezeu așa cum n-a mai făcut-o nimeni până acum.

“Trăim într-o vreme în care sunt atât de multe biserici și atât de multe credințe, sunt atât de mulți învățători... Și ce pretinde fiecare biserică? Lăsându-i pe aceia mai ciudați care se închină lui Satan, sunt unii – Biserica lui Satan, acolo-i clar, nu stăm să ne întrebăm dacă ne lăsăm păcăliți sau nu. Dar există atât de multe biserici ce pretind a fi creștine și fiecare biserică spune că ei au Adevărul. Fiecare învățător influent, popular, care atrage lume, care dă direcție spune că el este unul autentic.

Și-atunci de unde știm care-i Biserica adevărată? Cum știm care este credința adevărată?

De aceea Biblia spune – cercetați duhurile! Pentru că Duhul care a fost coborât în urmă cu 2000 de ani după înălțarea lui Iisus Hristos nu e nimic altceva decât împlinirea promisiunii pe care Tatăl a făcut-o Fiului și astfel a împodobit biserica cu darurile extraordinare ale Duhului Sfânt. Acest duh este Duhul Adevărului. Este Duhul Discernământului. Acest duh este Duhul Înțelepciunii. Este Duhul Cunoașterii. Iar un creștin care este plin de Duhul Sfânt devine așa cum este duhul care locuiește în noi, adică ar trebui să fim creștini înțelepți, creștini care cunosc, deosebesc și știu să discearnă ceea ce le stă înainte. Pentru că nu totul este adevăr. Și nu tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și vine înspre noi este vrednic de primit” avertizează pastorul.

Iată ce ne spune Biblia în acest sens:

“Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. 2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 3 şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (Ioan 4:1-3)”

Iosua Faur explică: “E dur Ioan aici! Îți aduce aminte că o zice cu o inimă nu doar de păstor, ci cu o inimă de tată. Destinatarii sunt ca niște copilași în credință pentru el. Da, sunt iubiți de Dumnezeu și pentru asta sunt iubiți și de apostolul Ioan. De aceea avertismentul de aici este îmbrăcat în această husă a iubirii, aici vedem de fapt natura adevărată a dragostei creștine. Să știți că adevărata dragoste întotdeauna spune adevărul. Iubești pe cineva? Spune-i adevărul! Oare nu tocmai asta e dragostea - să spună adevărul? Așa și Ioan... tocmai pentru că-i iubea, nu putea să-i lăse păcăliți și rătăciți de învățătura falsă.

E acolo o chemare la discernământ – “Să nu dați crezare oricărui duh ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu!” Nu oricine are pe buze Biblia, nu oricine știe să vorbească despre Evanghelie sau despre Dumnezeu vine de la Dumnezeu.

Trăim într-o lume în care oricine se folosește de câteva versete din BIblie este crezut, acceptat, aplaudat și scuzat când o dă urât în bară. Vreau să te întreb: tu ce asculți pe YouTube? Pe cine lași să-ți vorbească prin aplicațiile de pe telefon, prin reel-urile acelea de pe Facebook? Sigur, vorbim despre cei care spun că ascultă oameni care vorbesc din Scriptură. Vorbesc din Biblie? Vorbesc cu îndrăzneală împotriva păcatului? Are mulți abonați? Nu-I suficient. Tu dai crezare oricărui duh? Înghiți tot ce-ți vine în casă prin televizor și prin telefon?

Cum poți să știi dacă cel care-ți vorbește este condus de Duhul lui Dumnezeu? Iată răspunsul lui Ioan: Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu” (Ioan 4:2). Știți că în Apocalipsa ni se zice că cel rău vine cu tot felul de scamatorii și încearcă să imite Lucrarea, așa că nu orice pare că vine de la Duhul și este de la Duhul! Poți să zici… da, dar uite… e o lucrare supranaturală, nu asta face Sfântul Duh? Da, dar și Anticristul trimite un duh asemănător ca să ne păcălească. Și vai de cei despre care Pavel spune în Tesaloniceni că Dumnezeu i-a lăsat și le-a trimis un duh de rătăcire” – spune Iosua Faur.

Foto: Iosua Faur, pastorul Bisericii Baptiste "Sfânta Treime" din Brăila

Cum recunoști un predicator fals

Mulți falși predicatori își folosesc poziția pentru a strânge sume mari de bani de la adepți, promițând binecuvântări divine sau alte recompense spirituale în schimbul donațiilor. Adesea fac promisiuni exagerate privind vindecări miraculoase, succes financiar sau alte intervenții divine imediate. Folosesc tehnici de manipulare și tertipuri psihologice pentru a-și controla și a-și intimida adepții, inclusiv inducerea fricii sau promisiuni de salvare unică doar prin intervențiile lor care, spun ei, sunt “certificate” și “au trecere” la… Cel de Sus.

“Îi ascult pe unii predicând, pe YouTube și numai și îmi dau seama că oamenii aceia ar face oricând carieră la orice show de la televizor. Ar avea popularitate, ar avea rating, ar avea audiență. De multe ori, din păcate, și nouă ne plac, nu pentru că sunt profunzi în Scriptură ci sunt populari în subiecte, sunt populari în vorbă, în modul în care se apropie de anumite evenimente. Și știți ce ating? 1. Ioan 2:16 rezumă totul: “pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții”.

Vezi sau asculți pe cineva care îți gâdilă firea și îți stârnește pofta după bunăstare, bani, avere, sănătate? Vezi pe cineva care îți agață ochii cu brizbrizuri spirituale? Vezi pe cineva care se laudă tot timpul și-ți hrănește și ție frustrările? Ce spune Ioan? “Este din lume și vorbește ca lumea.” Cine-I ascultă? Lumea. Tu-I asculți?

Te mai întrebi de ce Biserica se aseamănă așa de mult cu lumea? Păi răspunsul este aici: pentru că cei din biserică ascultă proroci mincinoși ce vin din lume și vorbesc ca lumea. Eu, unul, după zece ani de slujire, pot spune că am o singură ambiție: să rămânem pe vechea temelie care este Scriptura. De ce? Pentru că doar prin aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. În Scriptură nu există neutralitate, nu există zonă gri, nu există nuanțe... sunt doar două opțiuni: adevăr sau rătăcire. Sunt doar două duhuri în lume: Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. Nu poți spune că-l urmezi pe unul care mai rătăcește din când în când! Tu de ce duh ești condus? Vă reamintesc: cercetați duhurile!” a mai spus păstorul.

Așadar, să fim vigilenți! Să nu luăm de bun tot ce se predică pe TikTok și pe live-uri mai ales din acele locații unde nu există Biblie deschisă nici pe mese, nici pe genunchi, nici pe brațe. Se vor aduna tot mai mulți care vor spune în gura mare că sunt "unșii Domnului" și că Cel de Sus vorbește prin ei, că sunt mesagerii Divinității și că doar pentru asta și numai pentru asta ar trebui crezuți, ascultați și urmați. Să cercetăm cu inima tot ce avem în jur și să discernem cu gând curat ce e bine de ce nu e. Pentru că, așa cum zice pastorul Faur, "dragostea spune întotdeauna adevărul". Și cine e Dragostea dacă nu El, Creatorul, Dumnezeu Tatăl care vrea să ne știe mereu aplecați înspre cunoaștere, dreptate și adevăr.

