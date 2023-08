Așteptarea a luat sfârșit! În această seară are loc premiera serialului fenomen "Secrete de familie", pe Kanal D

În aceasta seară, începând cu ora 20:00, telespectatorii Kanal D se vor putea bucura de premiera serialului fenomen "Secrete de familie". Cu o intrigă complexă abordand teme precum adevărul, dragostea, familia și alegerile dificile, acest serial se anunță a fi una dintre cele mai captivante productii alea toamnei. Serialul va putea fi urmarit de miercuri pana vineri, de la 20:00, la Kanal D.

Serialul aduce în prim plan doi actori mari ai Turciei, cunoscuti deja publicului din Romania, Pinar Deniz și Kaan Urgancıoğlu. Cei doi indragiti actori si-au dorit sa transmita, in premiera, un mesaj publicului din Romania.

"Salutari, Kanal D Romania! Sunt foarte fericita ca vom fi oaspeti in casele dumneavoastra! Sper sa urmariti cu placere serialul nostru. Va urez vizionare placuta!”, a declarat entuziasmată Pinar Deniz.

"Salutari telespectatorilor postului Kanal D Romania! In curand, va fi difuzat pentru dumneavoastra serialul nostru, ; sper sa urmariti cu drag si cu placere serialul nostru cu episoade care mai de care mai palpitante, cu tema cautarii dreptatii in familie si in societate. Cu drag!”, a transmis si Kaan Urgancioğlu publicului roman.

Succes mondial răsunător

Purtand semnatura casei de productie care a mai dat un serial fenomen, “Dragoste infinita”, difuzat tot de Kanal D, “Secrete de familie” a inregistrat un succes urias la nivel mondial. Cu episoade captivante și personaje complexe, "Secrete de Familie" promite să fie o experiență de neratat pentru publicul roman.

Avocata Ceylin Erguvan (Pinar Deniz) și procurorul Îlgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) împărtășesc aceeași pasiune, lupta lor pentru dreptate. Deși îi unește același ideal, frumoasa avocată Ceylin și procurorul Îlgaz folosesc metode total opuse în lupta lor pentru aflarea adevarului. Îlgaz respectă regulile, e inflexibil in aceasta privinta, în timp ce Ceylin nu are limite si e dispusa sa incalce regulile pentru a scoate adevarul la lumina. Tocmai de aceea intre cei doi se isca o serie de conflicte profesionale, dar viață îi <unește> într-un caz de crima, extrem de dificil de elucidat.

Nu pierdeți, in această seară, premiera serialului ”Secrete de familie”, o poveste complicată despre adevăr, mistere bine păzite, despre sacrificiu și dragostea care prinde viață pe un adevărat câmp de luptă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News