Aroganța litoralului românesc. În Grecia, o sticlă de apă la 1 litru, la plajă, costă 1 euro. Și ți-o aduce în frapieră cu pahare și gheață

Ca orice părinte cu copil, caut, când merg într-o destinație de vacanță, și condițiile de siguranță pentru copil, mai ales când vorbim despre unul care abia a făcut primii pași.

În sfârșit, găsisem pe litoralul românesc, o plajă ”ca afară”. Ce numesc eu ca afară? O plajă aerisită, cu beach bar, bucătărie, toalete, șezlonguri distanțate, muzică în surdină, relaxare!

Cer prea mult? Când în alte părți găsesc prea multe care acoperă ceea ce cer plus alte facilități, nu cred! Așadar, am zis că am găsit-o și-n România. Și citesc comentariile despre apă. Bineînțeles, fără a avea vreo legătură cu investitorul. Multe comentarii încurajau familiile cu copii să meargă aici, că ce bine e. Dar apa devine brusc adâncă la câțiva pași de mal. Cam cât de bine e când îți dispare copilul din fața ochilor brusc? Aș zice că nu prea bine. Adevărul poate fi chiar mai folositor pentru siguranța turiștilor și a afacerilor.

Dincolo de acest exemplu, care, în cele din urmă ar putea fi unul de succes, ca dezvoltator pe litoralul românesc, poți să pui și gunoi sub șezlongurile lipite cu ce vrei tu, căci turistul se mulțumește cu orice și chiar plătește pentru asta.

În plus, la noi nu există conceptul de șezlong gratis. Cum adică gratis? După ce că sunt lipite 8-10 șezlonguri sub o umbrelă, sub 50 de lei nu te așezi. Mai rar, ai și vreo apă în banii ăștia.

Dacă ar fi să scriu câte sunt de schimbat doar la capitolul plaje în România, nu m-aș opri curând. Dar suntem aroganți și înfumurați când considerăm că noi oferim turistului român (căci altul nu vine!) ce e mai bun pe litoralul românesc. Oferim o mizerie. Rar, rar de tot vedem excepții. Și cine stă să caute acul în carul cu fân, mai ales când merge și așa?

În Grecia (da, wow, aceeași Grecia veșnic dată exemplu), am fost surprinsă și anul acesta să găsesc șezlonguri gratis în baza consumației. Ai condiții decente, distanțare, bucătărie, toalete, servirea cu zâmbetul pe buze la șezlong și se fac toate demersurile pentru a te simți bine. Se și plătesc șezlonguri în Grecia normal. Pe frumoasa Kathisma a Lefkadei, ca să-i privești albastrul ireal, valurile spumoase și pietrele albe, scoți banul: 20 de euro două șezlonguri (care arată ca niște paturi de fapt), curate, cu 5-6 oameni pe plaja permanent (pentru servire și curățenie), cu un bar uriaș în spate, cu un design curat, aerisit, modern. O zi întreagă de băuturi, cafele (bune!), mâncare nu a sărit de 40-50 de euro: mic dejun și prânz/ familie. Când au adus prima oară apa, am realizat că nu m-am uitat cât costă, la cum arăta însăși servirea: apa rece, în gheață, cu pahare, în frapieră cu gheață. M-am uitat pe meniu: 1 euro! Cine-ți dă la noi apă la 1 litru la 5 lei pe plajă? Să ridice primul mâna, vă rog!

Investitorii români, ăștia hăituiți de autoritățile care se tem că le ”strică afacerea” pe litoral, ar trebui să nu se mai lase unul pe altul să cadă, ar trebui să se ia de mână, să se ridice, să fie puternici în fața mizeriei de pe litoral. Căci tot ce e frumos la noi ajunge în paragină sub presiunile unor autorități de control care nu văd tot dezastrul de pe litoral - sau care se prefac că nu văd: și oare de ce? Nu ne vom face bine până când nu vom înțelege că nu ne salvăm pe noi, ca investitori, când îi lăsăm pe alții să cadă de frica că noi urmăm. Nu! Dacă ești în regulă, pe banii tăi, pe barba ta, nu urmezi tu, să urmeze ei, cei care țin captiv litoralul românesc în ilegalitate și mizerie. Altfel, ne așteaptă nu 10 ani, ci în cel mai bun caz 20 de ani de dezastru. Ce mai contează când banii se rotesc. Dar circulă acești bani și-n economia României? Poate cuiva, nu știu cui, ar trebui să-i pese și de acest aspect. Și să nu-l treacă la și altele. Că alții fac 20% din PIB din turism.

