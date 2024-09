Arheologii au descoperit rămășițele unei înmormântări „vampirice“. Cum și-au dat seama că au de-a face cu un strigoi / foto în articol

Arheologii de la Conservatorul de Monumente din Voievodatul Lublin au dezgropat rămășițele de la o înmormântare „vampirică” în grădinile Palatului Episcopilor Uniate, situat pe Góra Chełmska, Polonia, scrie Heritage Daily.

Palatul face parte din complexul catedralei Bazilicii Nașterea Sfintei Fecioare Maria, ambele fiind construite la începutul secolului al XVIII-lea pe locul unei foste biserici ortodoxe și a unei bazilici.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, arheologii au găsit rămășițele scheletice a doi copii în timpul lucrărilor la sol în grădinile palatului.

Una dintre înmormântările copiilor a fost descrisă ca fiind „vampiră” datorită modului distinctiv în care se prezenta: craniul a fost îndepărtat intenționat și așezat cu fața în jos, iar pe corp au fost plasate pietre grele.

Aceste măsuri au fost probabil menite să împiedice decedatul să se ridice ca strigoi, un termen folosit în folclorul european pentru a descrie cadavrele reînviate. Cei care erau considerați că vor ajunge vapiri erau sinucigașii, vrăjitoarele, persoanele considerate posedate de un spirit răuvoitor sau victimele unui atac vampiric.

Două gropi în care au fost înfipți niște stâlpi au servit probabil ca repere ale mormintelor, permițând oficialilor bisericii să monitorizeze decedatul de-a lungul timpului.

Într-un interviu pentru HeritageDaily, arheologii au remarcat că ambele înmormântări datează probabil din secolul al XIII-lea d.Hr. în timpul Evului Mediu timpuriu. Niciunul nu a fost însoțit de nicio formă de bunuri funerare, însă au fost recuperate in situ bucăți de ceramică care au fost folosite pentru datarea mormintelor.

Ei au explicat, de asemenea, că în cimitire din Polonia au fost descoperite înmormântări similare de „vampiri”, inclusiv înmormântarea unei femei în Pień, care a fost găsită îngropată cu un lacăt pe degetul de la picior și o coasă pusă pe gât.

New discovery: Medieval 'Vampire' child burial: The unusual child burial was uncovered on Góra Chełmska, Poland. The burial is thought to date to the 13th centuryhttps://t.co/2cl60gzr6L pic.twitter.com/P8WMpUr27V