Arheologii au descoperit graffiti cu gladiatori care se luptă în ruinele orașului Pompei / foto în articol

Mâzgăliturile cu cărbune au fost dezvăluite recent printre rămășițele unei curți aparținând Casei del Secondo Cenacolo Colonnato (Casa Colonată a Cinei a doua) din Parcul Arheologic Pompei din sudul Italiei, scrie IFL Science.

Cercetătorii spun că desenele au fost create de copii, probabil cu vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani. Această idee a fost afirmată de descoperirea unei mâini mici conturate cu cărbune pe perete.

Raportând descoperirile în Pompei’s Excavations e-Journal, cercetătorii explică modul în care graffiti-urile sugerează că vechii copii romani au vizitat amfiteatre pentru a urmări spectacolele sângeroase ale violenței – și probabil că erau foarte familiarizați cu modurile sălbatice de viață din lumea antică.

„Pare legitim să presupunem, pe baza dovezilor literare, că cei mici au fost prezenți în timpul acestor spectacole”, scriu cercetătorii.

„Desenele de la Casa del Cenacolo Colonnato confirmă această ipoteză: ceea ce vedem este mărturia directă a întâlnirii dintre un suflet infantil – foarte receptiv și plin de imaginație – și distracția crudă a vremii, care pe lângă jocurile gladiatorilor și vânătoarea de animale, a implicat și execuțiile de criminali și sclavi”, au adăugat aceștia.

Ei chiar continuă să speculeze modul în care această expunere timpurie la brutalitate ar fi influențat profund lumea societății romane.

„Câteva studii recente au evidențiat o legătură între expunerea timpurie la imagini și filme violente și niveluri ridicate de agresivitate în adolescență și maturitate. Poate într-o zi, vom putea înțelege ce impact au avut aceste fenomene asupra societății romane în urmă cu 2.000 de ani”, concluzionează cercetătorii.

Alături de mâzgălituri, săpăturile recente au scos la iveală rămășițele unui bărbat și ale unei femei în Casa Pictorilor la Muncă. Această vilă a primit acest nume deoarece era plină cu vase de vopsea și recipiente de amestecare, de parcă o echipă de muncitori ar fi trebuit să fugit din casă când a avut loc erupția Vezuviului.

Pompeii a fost distrus în anul 79 e.n. când vulcanul Vezuviu a erupt, ucigând mii de oameni în oraș și în așezările din apropiere: Herculaneum, Oplontis și Stabiae.

Erupția a acoperit Pompeii și orașele din jur cu peste 6 metri (19 picioare) de cenușă și alte resturi vulcanice. Oricât de devastatoare a fost, așezările au rămas conservate timp de secole, oferind cercetătorilor moderni o perspectivă incredibil de clară asupra vieții de zi cu zi a Romei antice.

