Are România suficiente centre de reabilitare pentru consumatorii de droguri? Planul urgent al ministrului Rafila: Măcar un centru pentru fiecare județ!

Consumatorii de droguri sunt oameni "bolnavi". Dar sunt și infractori? Pot fi reabilitați? Și dacă da, unde? Avem unde să-i tratăm? Alexandru Rafila are răspunsurile.

În ultima perioadă, se remarcă o accelerare îngrijorătoare a ritmului de creştere a consumului pentru majoritatea drogurilor ilicite, potrivit celui mai recent raport ANA (Agenția Națională Antidrog). 10,7% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani au consumat cel puţin un tip de drog ilicit de-a lungul vieţii (consum experimental), în timp ce 6% dintre ei au consumat și în ultimul an (consum recent). Canabisul continuă să fie unul dintre cele mai consumate droguri în România, atât de populaţia generală (locul 2 în clasamentul celor mai consumate droguri ilicite din România, după noile substanţe psihoactive), cât şi de populația școlară.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost prezent în platoul România TV unde a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre necesitatea urgentării înființării de centre de reabilitare pe teritoriul României.

”Pe mine personal mă preocupă cel mai mult situația legată de copii și de adolescenți pentru că, în mod evident, riscurile pentru dezvoltarea lor, pentru viața lor sunt cele mai mari. Aici sunt două componente foarte importante. Sigur, una este de natură medicală. Un consumator de droguri, mai ales dacă nu face lucrul ăsta ocazional, ci în mod obișnuit, este o persoană bolnavă. Am avut discuții în spațiul public - dacă aceste persoane sunt sau nu sunt infractori. Eu îi tratez ca pe niște bolnavi. Ori dacă vreau să găsesc o soluție pentru ei am nevoie de colaborarea lor și a părinților lor să pot să îi ajuta cu un psihiatru, cu un tratament medicamentos, cu internarea într-un centru pentru combaterea adicției... Lucrurile astea trebuie să fie foarte clare” a spus ministrul Sănătății.

Accesul la substanțe psihoactive, însă, este o problemă de siguranță națională și, în mod evident, de competența poliției, pentru că Ministerul Sănătății nu are nici responsabilitatea și nici capacitatea să se ocupe de combaterea traficului de droguri.

Întrebat dacă are România la ora actuală un număr suficient de centre pentru reabilitarea consumatorilor de droguri, Alexandru Rafila a răspuns: ”Nu. Nu are. Are foarte puține centre. De multe ori aceste centre sunt dezvoltate de organizații nonguvernamentale sau sunt centre private. Noi aveam rețeaua spitalelor de psihiatrie unde pot fi tratate fazele acute ale intoxicației, dar programe de reabilitare unde trebuie să ai inclusiv posibilitatea desfășurării unei activități care să te readucă în zona normală social sunt puține.

Pentru copii avem doar două. Drept pentru care vrem să facem o rețea - să vedem cum se reașează lucrurile și cu Agenția Națională Antidrog. Partea medicală a problemei trebuie rezolvată într-un timp relativ scurt, să facem măcar un centru pentru fiecare județ unde să meargă acești oameni. Și nu trebuie legate aceste centre în vreun fel de activitatea Ministerului de Interne, pentru că va exista reticență - nu mă duc acolo pentru că o să fiu interogat ș.a.m.d.. Ar putea să aparțină de un spital de psihiatrie, dar nu trebuie să fie într-un spital de psihiatrie. (...) Sper ca până în prima parte a anului viitor să avem aceste centre funcționale”.

